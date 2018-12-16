【乒乓．年終賽】黃鎮廷何鈞傑力戰僅敗　男雙決賽負韓國組合奪銀

黃鎮廷未能再得一金！ 昨日拿下混雙金牌的黃鎮廷，周日（16日）夥拍何鈞傑出戰年終賽男雙決賽。他們與韓國組合林楨勳 / 張宇鎮鬥得難分難解，終在決勝局力戰僅負，即使未能奪金而回，表現已令人眼前一亮。

今屆國際乒聯巡迴賽總決賽在韓國仁川舉行，一對香港組合決賽對手是有主場之利的林楨勳 / 張宇鎮。

面對強大主場打氣團，黃鎮廷 / 何鈞傑毫無懼色沉着應戰，首局已迅速「入局」，尤其黃鎮廷不時起手主攻得手，一直稍為領前，雖一度被追至10平「刁時」，但成功把握機會連取兩分，先勝首局。

香港組合黃鎮廷 / 何鈞傑在決賽中表現出色。（ITTF圖片）

有主場之利的韓國組合林楨勳 / 張宇鎮在全場球迷打氣下愈戰愈勇，最終力壓港隊勝出。（ITTF圖片）

次局韓國組合在全場觀眾瘋狂打氣下愈戰愈勇，加上何鈞傑數次起手拉失，比分一度被對手拋離，終局時香港組合發力連追4分，可惜反超前11：10後無以為繼，被主隊以13：11拿下這局，成為整場比賽的轉捩點。

韓國隊氣勢如虹發揮更加暢順，第三局黃鎮廷 / 何鈞傑繼續陷入劣勢，張宇鎮屢次得分11：8再下一城。第四局港隊表現仍無大改善，一度落後2：6。暫停過後何鈞傑表現脫胎換骨，連取4分追平6：6，形勢逆轉。

何鈞傑、黃鎮廷力戰5局最終得銀牌。（ITTF圖片）

乒乓球年終賽男雙決賽（按圖放大）

韓國組合仍然佔上風，領先10：9之時未能把握決勝分，黃鎮廷連續出手得分，劣勢下12：10贏得此局，局數追成2：2，逼對手打決勝局。

決勝局香港組合再度陷劣勢，韓國組合終局領先10：6，足足有4個match point。即使港隊組合連追兩分，但仍以8：10僅負。

即使未能再奪一金，黃鎮廷在混雙、男雙以一金一銀完成年終賽，已是非常了不起的成績。

一金一銀完成賽事 黃鎮廷：希望明年成績更好

賽後黃鎮廷表示，今日決賽兩隊均發揮不俗，關鍵在於「己隊在幾個關鍵波處理不夠堅定」，今屆收獲一金一銀的他揚言：「返去會檢討下，希望明年成績更加好。」