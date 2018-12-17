【英超】沙基利梅開二度　利物浦輕取曼聯　1分壓曼城重登榜首

利物浦周日（12月16日）主場大戰曼聯，狂攻下全場總共錄得36次埋門，最終以3：1取勝。雖然門將艾利臣比加上半場犯錯導致失波，但後備上陣的沙基利梅開二度，紅軍依然能夠全取3分，賽後以1分反壓曼城，重登榜首。

周中歐聯盡遣副選下輸波的曼聯，今仗精銳盡出，盧卡古擔任正箭頭，由拉舒福特與連格支援，惟中場保羅普巴續任後備。不過，原本被委任正選上陣的基斯史摩寧熱身時受傷，由艾歷拜利頂上，聯同連迪路夫扼守中路。

文尼為利物浦先開紀錄。（路透社）

盧卡古越位「射空氣」 曼聯入球無效

雖然曼聯今季慣常主守，但今仗面對利物浦先有一個具威脅攻勢。開賽僅4分鐘，紅魔左路開出自由球，盧卡古明顯處於越位位置下起腳，雖然皮球入網而他只踢到空氣，但他仍被吹罰越位，曼聯入球無效。

兩分鐘後到紅軍進攻，法明奴推順後射地波，但未能逃過西班牙鋼門迪基亞的十指關。

艾利臣犯錯，結果只能目送皮球入網，利物浦被扳平。（路透社）

文尼開紀錄 艾利臣犯錯遭扳平

24分鐘，幾名紅軍球員在前半場不斷互傳，卻完全沒有紅魔守將上前迫搶；最後法賓奴交出一記妙傳，文尼擺脫楊格後心口一控，球不着地左腳射彈地波。由於距離太近，門將迪基亞只能束手就擒，利物浦領先1：0。

33分鐘，盧卡古左路落底後半傳半射，門將艾利臣雙手欲接來球卻甩手，連格快紅軍守將一步衝前補中，完半場兩隊踢成1：1平手。

沙基利後備上陣，兩次起腳皆省中對手改變方向入網，個人梅開二度。（路透社）

沙基利後備上陣 7分鐘連入兩球

曼聯領隊摩連奴半場果斷換人，由費蘭尼入替達洛治，改變陣式，可惜未見成效。

相反，為紅軍後備上陣屢建奇功的瑞士國腳沙基利，70分鐘入替拿比基達，落場3分鐘即有建樹──他的射門省中楊格入網，為紅軍再次取得領先。短短7分鐘後，沙基利再次攻門，今次省中拜利後射入，令迪基亞今場第三度失守。

全場埋門次數36：6

最終利物浦以3：1奏凱，除了在一班主場球迷面前擊敗死敵，全取3分後更反壓曼城重登聯賽榜首，繼續向球會史上首個英超冠軍進發。

據英超官網統計，紅軍全場錄得36次埋門，其中11次中目標。曼聯方面，即使連費蘭尼84分鐘嚴重偏離目標的遠射也計算在內，球隊全場也只錄得可憐的6次攻門，為紅軍的六分之一，其中僅兩次中框。

沙基利（右）成為利物浦贏波頭號功臣。（路透社）

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