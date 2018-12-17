【足球】迪歷特勇奪歐洲金童獎　首名後衛獲此殊榮

意大利報章《Tuttosport》舉辦的歐洲金童獎，上屆得主基利安麥巴比雖然適齡，但意外不入最後5強。主辦單位《Tuttosport》公布今年金童獎的得主，由阿積士隊長，後衛馬菲斯迪歷特得獎，亦是首位後防球員贏得金童獎殊榮。

由《Tuttosport》主辦的歐洲金童獎，因主辦方表示希望透過獎項選出一位新面孔，而非實力超班的麥巴比。今年最後5強由利物浦的阿諾特（Alexander-Arnold）﹑羅馬的祖斯甸古華特（Justin Kluivert）﹑阿積士的馬菲斯迪歷特（Matthijs De Ligt）﹑AC米蘭的柏德列古度尼（Patrick Cutrone）及皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）競逐。

迪歷特在今年3月被委任成球隊隊長，帶領隊友出戰不同賽事。（Getty Images）

現年19歲的阿積士隊長馬菲斯迪歷特擊敗其餘4強，勇奪今年的金童獎殊榮，打破一眾中前場球員主壟斷，成為金童獎設立以來，首位得獎的後防球員，他將在當地時間周一到都靈領獎。

迪歷特在今季已成為阿積士的必然正選，鎖守球隊的後防線。（Getty Images）

迪歷特在9歲時加入阿積士的青訓系統，在2016年8月起短暫效力阿積士二隊，其後於10月從提升至一隊，他迅速便成為球隊正選。迪歷特在2018年3月起，被委任成阿積士的隊長。另外，他亦成為荷蘭國家隊的一員，至今為荷蘭上陣13次，在近兩場歐國聯亦有踢足90分鐘。

迪歷特在去年的歐霸決賽中亦有上陣，成為歐洲賽事決賽中上陣的最年輕球員。（Getty Images）

馬菲斯迪歷特在2017年的歐霸決賽中上陣，雖然不敵曼聯屈居亞軍，但迪歷特以17歲285日之齡披甲，打破在歐洲賽決賽上陣的最年輕球員紀錄。迪歷特的表現亦被外界認同，他在今年亦贏得荷蘭最佳21歲以下球員的殊榮。

迪歷特的出色表現，早已引起一眾歐洲豪門球隊的垂青，巴塞隆拿﹑祖雲達斯及曼城等球會亦對他大感興趣。迪歷特年紀輕輕，便成為阿積士及荷蘭國家隊的必然正選，相信此子在未有必定有不俗的發展。

迪歷特是阿積士的青訓產品，9歲便加入阿積士的青訓體系。（Getty Images）