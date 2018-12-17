【荷甲】白蘭特難得上演帽子戲法　阿積士派8蛋聯賽10連勝

荷蘭傳統勁旅阿積士在歐聯最後一輪分組賽中，踢出精彩一仗，完場前逼和拜仁慕尼黑3：3，其勇勢延續到荷甲聯賽。阿積士今周在主場迎戰榜尾的迪加史卓普，以8球大數對手，聯賽10連勝，力逼榜首的燕豪芬。

阿積士及燕豪芬在今季荷甲聯賽榜佔據首兩位，分數已漸漸拋離第3位的飛燕諾。阿積士與燕豪芬在今周聯賽繼續強勢，榜首的燕豪芬作客以4球輕取荷華高斯，繼續領放；緊隨其後的阿積士，以一場大勝向燕豪芬施壓，在主場狂數榜尾6場不勝的迪加史卓普8隻「光蛋」。

阿積士狂數迪加史卓普8球，打破今季最大勝仗的紀錄，連續向榜首的燕豪芬施壓。（Twitter截圖）

挾着聯賽9連勝之勢，加上在上周中歐聯力戰賽和拜仁拜尼黑，阿積士眾將在今仗依然踢得「醒神」。阿積士在18分鐘由杜辛泰迪治（Dusan Tadic）射入首球開紀錄，掀起大勝的序幕。其後，阿積士兩位摩洛哥球員馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）及薛耶治（Hakim Ziyech）分別在25分鐘及32分鐘各入一球，為阿積士在上半場擴大領先優勢至3球。

薛耶治今仗同樣連中三元，在今季累積10個聯賽入球。（Twitter截圖）

遙遙領先的阿積士未有放軟手腳，繼續衝擊迪加史卓普的防線。上半場有一球進帳的薛耶治及前曼聯球員戴利白蘭特（Daley Blind），下半場在7分鐘內轟入3球遠射，其中白蘭特的遠射更是貼楣底入網，迪加斯卓普的門將欲救無從。薛耶治在69分鐘完成職業生涯首個帽子戲法，而隊友白蘭特在74及90分鐘兩次近射得手，助阿積士大破對手8：0。

阿積士兩位球員攻入3球，白蘭特（左）及薛耶治（右）齊齊在今仗後帶走皮球留念。（Twitter截圖）

薛耶治在家中手持比賽皮球拍照，留念他的首場連中三元。（Twitter截圖）

大勝一場的阿積士，在荷甲已經累積10連勝的佳績，暫時以43分列次位，落後榜首的燕豪芬2分。阿積士今仗大勝而回，同時刷新今季荷甲最大的勝仗紀錄，亦是阿積士17年來在主場的最大勝仗。相反，慘吞8蛋的迪加史卓普，16場聯賽僅得11分，敬陪末席。

戴利白蘭特在職業生涯中，首次單場攻入3個入球。（Twitter截圖）

現年28歲的戴利白蘭特，今季從曼聯重投母會阿積士的懷抱，今仗是他職業生涯首次連中三元。白蘭特在今仗前僅攻入9個入球，亦未曾在賽事中攻入多過一球，今仗大演帽子戲法實屬難得。

阿積士大炒迪加史卓普8球精華