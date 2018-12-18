【學界排球】沈香林盼入精英賽四強　南屯官新「南神」接棒！

「屯門中學校際排球比賽」周日（16日）於大興體育館上演男女子組高級組（U19）決賽。女子組佛教沈香林紀念中學與去屆亞軍妙法寺劉金龍中學上演決賽，激戰3局後沈香林憑決勝局「刁時」贏17：15險勝奪冠。 而男子組則由南屯門官立中學衛冕成功，決賽直落兩局輕取仁愛堂田家炳中學。

女子組決賽戰情可謂峰迴路轉，沈香林先以25：12輕鬆拿下第一局，但次局對方主力—現役港青代表嚴泳妮頻頻得分，令劉金龍以25：22扳回一局追成平手。

來到關鍵的第三局，雙方爭持激烈，不斷交換領先位置，更打至刁時才能分出勝負。沈香林勝在決勝局能夠成功阻止嚴泳妮進攻，最終以17：15擊敗對手，相隔7年再度成為屯門區冠軍。

學界排球：劉金龍主力嚴泳妮為現時港青代表，實力超班。（徐焌然攝）

學界排球：今年屯門區女排冠軍—佛教沈香林紀念中學。（徐焌然攝）

沈香林隊長「先球隊之憂而憂」

沈香林女排隊長段雙雙對奪冠表示驚喜，「還記得第一年入排球隊時拿過一次殿軍，之後都只能徘徊在16強、8強階段，今年能夠奪冠非常開心。」

這位中五生能夠成為隊長，除了她是現時港少代表，更因為她永遠先為隊友設想，「賽前大家都非常緊張，其實我最擔心的是其他隊友太緊張，發揮不到應有實力。比如說我們的二傳手黃斯文平時比較容易緊張，所以我會做她的後援支持她，幸好她在決賽中亦沒有因為緊張而失準。」推己及人、「先球隊之憂而憂」，解釋了為何段雙雙是一名好隊長。

學界排球：沈香林教練梁振偉（左）、隊長段雙雙（右）。（徐焌然攝）

段雙雙與對方主力嚴泳妮曾經在港少同隊，自然熟悉對方打法，「我了解她的線路，賽前都有分析過要如何防守她。」

月底將以屯門區冠軍身份晉身精英賽，這位隊長目標遠大，「雖然深知外面其他學校實力強橫，但我的目標是殺入四強。」

學界排球：鍾皓聰為現時香港沙灘排球代表隊成員，可謂「打得又睇得」。（徐焌然攝）

三大「南神」冀南屯官創三連霸偉業

至於男子組方面戰情則較一面倒，衛冕冠軍南屯官以25：15及25：16直落兩局擊敗仁田家炳。

南屯官三大「南神」陳禧駿、羅健朗及鍾皓聰決賽表現出色，其中鍾皓聰更是現時香港沙灘排球代表隊成員，他豪言下年要創造三連霸偉業，「南屯官男排隊在我們接手前一度三連霸，之後在我們手上有一年失去冠軍，下年最大希望是創造出另一次三連霸。」

學界排球：南屯官三大「南神」—（左起）陳禧駿、隊長羅健朗、鍾皓聰。（徐焌然攝）

屯門中學校際排球決賽（按圖放大）

+ 19 + 18 + 17

隊長羅健朗相信，今年中五的鍾皓聰能夠成為男排下任領軍人物，「我與陳禧駿今年中六，亦即將畢業，相信鍾皓聰能夠成為下任『南神』！」

有三大「南神」加持的南屯官月尾將與亞軍仁田家炳月尾（27至31日）出戰排球精英賽，屆時一眾「男神」混戰，且看誰勝誰負。

學界排球：衛冕成功的南屯官賽後更圍圈高唱校歌。（徐焌然攝）