【01球評】摩連奴「雙紅會」扭盡六壬　利物浦見招拆招抵贏

沙基利兩個入球，結束高普上任成為利物浦主帥後，未曾在聯賽贏過曼聯的魔咒。 直至沙基利入替前，劇情就似是跟着「紅魔」領隊摩連奴所想地走一樣，但事實真的如此嗎？筆者認為，今仗摩帥扭盡六壬，但所有招數都被高普及利物浦瓦解，贏波雖然有運，但絕對值得全取3分。

摩連奴今仗排出3-4-3陣式，達洛治、艾舒利楊格擔任翼衛，針對利物浦兩閘的強攻。雖則「紅軍」兩閘尼達利佳尼及安德魯羅拔臣的助攻確實受到影響，但二人將計就計，其中一人不時移入中路，讓防中法賓奴泰華利斯可以壓前。

得到解放的法賓奴，在變化中受益不淺，尋找空位交波，數次嘗試後，終在24分鐘就以美妙笠傳，助攻沙迪奧文尼入波，紅軍順利取得領先。

法賓奴近期表現上力，今仗交出美妙助攻。（路透社）

摩帥極力阻止利物浦兩閘進攻，但半場轉陣反而解放了他們。（路透社）

摩帥半場轉陣反幫利記

紅軍門神艾利臣比加一次失誤，讓紅魔追平，雙方半場各一言和，摩連奴半場改回4個後衛，換入費蘭尼增派人手於中路與利物浦爭中場，但這樣反而解放利記兩閘，連格及拉舒福特在防守上未有太大幫助，紅魔因而遭到圍攻。

雖然到了完場前20分鐘，比數仍是1：1，但「久守之下必有一失」，高普在72分鐘動用「Wild Card」沙基利，令戰局頓起變化。雖然他的兩個入球都有點幸運成份，但這名瑞士國腳往往在關鍵時刻，在最佳位置出現，有入球實為自然而然的結果。

沙基利入兩球成贏波功臣。（路透社）

摩連奴出盡法寶，但利物浦超出其可應付範圍。（路透社）

曼聯真的只能死守？

曼聯最後以1：3不敵利物浦，摩連奴成為紅魔領隊後首次在「雙紅會」吞敗。摩連奴已經盡了力，只是利物浦戰術上彈性超出他可應付的範圍。不過，筆者有一大疑問：「曼聯真的只可以死守嗎？」

曼聯前線未有太多威脅，皆因摩帥排陣保守，令前線欠缺創造力。（Getty Images）

紅魔今季防線不穩，今仗就算轉陣再轉陣，都未能解決問題，而且保守的戰術反令火力減弱。雖然如此，紅魔本可先得分，但盧卡古「食詐胡」一球，被文尼雙手一推成為「受害者」，實在冤枉。

摩帥落後1：2換入安東尼馬迪爾，調動合理，但到85分鐘落後兩球才換入桑馬達，有點更似是「交貨」多於認真挽回失地。筆者認為曼聯並非不能攻，只是摩帥先入為主，認為要用人數加強防線能力，但有創造力的桑馬達，到完場前才上陣，實在令人摸不着頭腦。

普巴在重要的雙紅會偏偏坐冷板。（Getty Images）

雙紅會無影=普巴完了？

曼聯在雙紅會有一名很顯眼的「失蹤人口」，正是保羅普巴。近期地位盡失的他，上仗歐聯對華倫西亞打正選，似是被當成「棄子」。今仗最初戰術安排將他剔除出正選，有點無可厚非，要換普巴的最佳時機為半場，但摩帥選擇了費蘭尼。

是摩帥太保守，希望穩守至最後階段才發力？還是有心排擠普巴？以摩連奴脾氣，鬥氣大過天，今次安排似是想證明沒有普巴，球隊都有爭勝能力，可惜事與願違，更令球隊今季前路硬難行。

曼聯17輪後落後第4位的車路士11分，要爭前四不能再有差池，但摩帥似乎對眼前防線、陣式、人腳及普巴定位的問題仍未有答案；要是「Special One」再不揮下神來之筆，曼聯今季只會愈打愈沉。