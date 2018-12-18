【歐聯】拜仁慕尼黑16強抽下下籤遇利物浦　洛賓：所有球員的夢想

歐洲聯賽冠軍盃16強周一（12月17日）完成抽籤，3支德甲球隊都抽中與英超隊對壘。今季霸氣大減的拜仁慕尼黑，將要硬撼目前高踞英超榜首的利物浦，是當中最令球迷期待的一場對決。

拜仁慕尼黑今季德甲「出閘脫腳」，目前只排聯賽榜第三位，落後榜首的多蒙特9分之多，但球隊歐聯維持水準，以E組首名身份晉身16強。只是他們籤運不順，抽中8支次名出線球隊之中最強的利物浦；教練尼高高華坦言，紅軍是「最難應付的球隊」：「這是我們有可能遇到的最難應付對手──利物浦去年（上季）打入決賽，現時排英超首名，亦是歐聯冠軍大熱門。

拜仁主帥尼高高華承認，16強鬥利物浦將會非常難踢。（Getty Images）

不過，尼高高華表示，相信球隊能夠戰勝由高普領軍的紅軍：「我們是拜仁慕尼黑，而且我相信，利物浦也知道，次回合賽事要來到慕尼黑作客。大家機會均等，結果拭目以待。我有信心，己隊將可晉級。」

利物浦日前英超大戰曼聯，以壓倒性優勢大勝一場。（Getty Images）

洛賓大讚利物浦：超強球隊

至於早前宣布季後將會離開拜仁的荷蘭老將洛賓，不諱言與利物浦這個級數的球隊交手是美夢成真：「利物浦經過進步，現在是一支超強的球隊。他們陣中擁有優秀的球員，進攻速度與創造力兼備。比賽氣氛將會非常熾熱，這實在是非常好的抽籤；當你有機會在這種比賽上陣，那是所有球員的夢想。」

洛賓早前宣布今個球季結束後將會離開拜仁。（Getty Images）

馬圖斯看好利物浦奪標

拜仁上下都堅稱，縱使難踢，但仍有信心過關出線；惟名宿馬圖斯在天空體育專欄裏稱讚拜仁的同時，指利物浦才是他的心水冠軍：「我從一開始就視利物浦為歐聯冠軍熱門，現在也一樣。拜仁最近已經取得5連勝，看來已回復穩定；德甲歇冬過後，他們將會正式上力。」

利物浦球迷對愛隊寄予厚望。（資料圖片）