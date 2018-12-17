【歐聯】16強抽籤結果出爐　曼聯惡鬥PSG　利物浦硬撼拜仁

歐聯周一（17日）進行16強抽籤，由於多支勁旅以次名出線，令到16強有不少豪門互撼，除了曼聯大戰巴黎聖日耳門、利物浦激鬥拜仁慕尼黑，還有兩大熱門馬德里體育會與祖雲達斯對壘！

由於馬體會、利物浦、曼聯、熱刺及羅馬都以次名出線，今季16強幾可肯定有好戲碼，最終結果亦未有令人失望，除了上述6隊大亂鬥外，還有熱刺對多蒙特「慢快對決」。

尼馬率領PSG以首名出線C組，他們將在16強與曼聯硬撼。（Getty Images）

利物浦出線驚濤駭浪，16強需面對德國班霸拜仁慕尼黑。（Getty Images）

歐聯16強抽籤結果 史浩克04 Vs 曼城 馬德里體育會 Vs 祖雲達斯 曼聯 Vs 巴黎聖日耳門 熱刺 Vs 多蒙特 里昂 Vs 巴塞隆拿 羅馬 Vs 波圖 阿積士 Vs 皇家馬德里 利物浦 Vs 拜仁慕尼黑

C朗曾在分組賽做「紅牌阿姑」，至今5戰只得1個入球。（Getty Images）

雙馬抽中靚籤

若稱馬體會、曼聯及利物浦都抽中下籤，羅馬及皇馬可算是抽中好籤。羅馬抽中「隊隊都想要」的波圖，皇馬將鬥荷甲傳統球隊阿積士；巴塞隆拿抽中里昂，該支法甲球隊今季分組賽兩鬥歐洲豪門曼城一勝一和，絕對不能忽視。