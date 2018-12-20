香港教育經常被批評為「填鴨式教育」，著重「不成功便成仁」的公開考試。眼見近年學生壓力「爆煲」，不幸事件接二連三發生，兩名自言曾是「人生失敗者」的老師發起「失敗X體育」體驗式活動，希望教導學生接受失敗，尋覓人生意義。

循道衛理優質生命教育中心來到李惠利中學，舉行一整天活動，為一班即將應考香港中學文憑考試（DSE）的中六生減壓。早上先放映單車電影《破風》，以電影中不同角色的遭遇，探討如何面對失敗。

下午活動為跳大繩，以體育科切入講解失敗教育。（徐焌然攝）

循道衛理優質生命教育中心總幹事陳穗希望以實踐活動切入：「早上活動以電影切入，較易引起學生話題，並從別人身上探討生命意義，再由同學自主建構價值觀。」

循道衛理聯合教會李惠利中學校長張欽龍與一眾學行一同跳大繩。（徐焌然攝）

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下午活動則是班際競技「跳大繩」，以最多同學入繩為勝，最後除了頒發冠軍，還增設四個獎項，包括「永不放棄獎」、「落力打氣獎」、「團結一致獎」及「最具策略獎」，讓同學明白結果與過程同樣重要。

之後一班同學參與「飛ure」飛越恐懼活動，取自英文「Failure」，意思為「飛」越失敗。學校事前要求學生將自己心中最大的恐懼寫在一張白紙上，然後摺成紙飛機，向學校花園飛出去，象徵拋開心中恐懼。

一班中六同學先將自己內心的恐懼寫在白紙上，然後摺成紙飛機親手飛出去，意指「拋開內心恐懼」。（徐焌然攝）

滿地紙飛機，如將一班中六生的恐懼揮走。（徐焌然攝）

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完成一整日活動後，李惠利中學校長張欽龍表示學校著重以運動影響生命，「有些學生並不是學業上特別出眾，運動或許是他們的出路，學校有不同的運動項目供學生參與，一些比較少眾的，如獨木舟及啦啦隊都有。」張校長更分享了一個生命故事，「以前有位學生比較反叛，性格非常急躁，一度逃學，成績又跟不上。之後他在獨木舟找到自己，磨練他堅毅刻苦的意志。現在他已經成為學生會會長，並立志跟隨獨木舟帶隊老師的步伐，入讀中文大學經濟系。」生命影響生命，教育的原意本應如此。

循道衛理聯合教會李惠利中學校長張欽龍。（徐焌然攝）

教育從來不應只是書本上知識，該是隨手拈來，生活中大小事都是教育的所在。以體育科目作為切入點，除了令學生實踐理念，最重要的是不同運動帶給我們優良的性格特質，為學生輸入「正能量」。