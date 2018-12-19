重返NFL，可能是安全衛艾歷列特的最大心願，但落戶黑豹，他仍是記住了自己一大任務，繼承被迫走的前淘金者隊友卡佩尼克，為黑人人權發聲的志向。繼續「跪國歌」的他，依然為NFL所不容，列特最近自爆11周內藥檢7次，認為是NFL的「政治迫害」。

列特今年9月尾加盟黑豹，連同簽約前的強制性藥檢，今季例行賽11周已被藥檢7次，其餘6次都為電腦隨機抽出。NFL藥檢規定，每隊於球季內每周，都要用電腦隨機抽出10名球員接受藥檢，黑豹今季有72名球員，合資格接受檢驗，令列特覺得聯盟是不滿他仍在比賽中跪國歌，希望可以找到把柄趕他走。

「11周內7次藥檢，數字上這（隨機性）可能嗎？我不是數學家，但也可以肯定這不是隨機。」列特受訪時聲線雖不存怒火，但字裏行間仍感受到他認定此舉為聯盟「政治迫害」。

艾歷列特認為聯盟想盡辦法趕走他。（Getty Images）

列特仍會在賽前跪國歌。（Getty Images）

並非無可能 機率不到1%

美國《雅虎體育》就此，特地進行演算，嘗試尋找這樣高機率的隨機抽查，是否無可能。最後他們發現，數字上列特的個案並非完全不可能，只是機率甚微，只得0.17%，更打趣道列特連續9次猜中擲毫機會率更高。

考慮到列特與NFL在跪國歌上的取態，今次事件令當事人覺得聯盟正想盡辦法趕走他亦不無道理。

列特是卡佩尼克的跪國歌運動最早響應者。（Getty Images）

列特特製波鞋印有卡佩尼克活動營的10項基本人權。（網上圖片）

卡佩尼克最大支持者

列特可算是「跪國歌發起人」卡佩尼克的最大支持者，至今仍堅持跪國歌，與卡佩尼克致力為美國黑人權益發聲。今年27歲的列特，在日前主場9：12不敵聖人一戰，就穿上特別版波鞋。鞋上印上希望改變現狀的示威者，其中一人正是卡佩尼克，又印上卡佩尼克主辦的活動「Know Your Rights Camp」中，10項基本人權。