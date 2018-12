【英超】史達寧亮相反種族歧視廣告　無懼前路崎嶇　矢言發聲到底

為心中正義抱不平,往往會引來爭議,但史達寧忍夠了,不能再忍,選擇仗義執言批評英國種族問題嚴重。贏來外界好評並非其用意,史達寧繼續向前行,與NIKE合作推出新廣告,為心中正義發聲到底,此路難行,「但捨難取易什麼也改變不了」。

美國運動品牌NIKE的新廣告,只用史達寧的面部近寫,並加上「發聲未必會令生活變得好過些,但容易的話什麼都改變不了。(Speaking up doesn't always make life easier, but easy never changed anything.)」雙方各自於Instagram上載圖片,至今已累積愈35萬人讚好。

史達寧新廣告。(網上圖片)

外界大讚史達寧處理歧視問題的手法成熟。(Getty Images)

史達寧發聲獲認同

24歲的史達寧出道至今,不時都會被指生活揮金如土,最近在作客車路士一仗,又被主場球迷侮辱,最後「看不過眼」,以陣中黑人小將艾達拉比奧約,買屋贈母卻被英媒認為揮霍的遭遇作例子,批評英國傳媒在種族問題上助紂為虐,同類的報道,白人或會獲好評,但黑人就會被視為奢侈,無形間助長種族問題,呼籲傳媒應報道手法不能「戴有色眼鏡」。

史達寧的批評引來極大迴響,球圈中人無論膚色,都對這名曼城球星的言論表示認同,亦認為外間需要正視問題所在,並對症下藥,並大讚史達寧在大是大非之際發聲的行為勇敢。

卡佩尼克為美國黑人人權問題發聲,曾與NIKE合作出廣告。(網上圖片)

卡佩尼克仍未落班

這並非NIKE首次就種族問題「發聲」的廣告,今年9月就找來美式足球員卡佩尼克合作,一句「緊握心中信念,就算這代表你要捨棄一切(Believe in something, even if it means sacrificing everthing.)」引來極大迴響,廣告播出後NIKE銷量激增。卡佩尼克在2016年效力三藩市淘金者時,賽前播放國歌期間單膝跪地,就美國種族歧視問題向政府作出打抗議。

卡佩尼克該季後至今仍未落班,最近曾傳出華盛頓紅人有意向他招手,但球團在決定上猶豫不決。

