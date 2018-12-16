【英超】史達寧亮相反種族歧視廣告　無懼前路崎嶇　矢言發聲到底

為心中正義抱不平，往往會引來爭議，但史達寧忍夠了，不能再忍，選擇仗義執言批評英國種族問題嚴重。贏來外界好評並非其用意，史達寧繼續向前行，與NIKE合作推出新廣告，為心中正義發聲到底，此路難行，「但捨難取易什麼也改變不了」。

美國運動品牌NIKE的新廣告，只用史達寧的面部近寫，並加上「發聲未必會令生活變得好過些，但容易的話什麼都改變不了。（Speaking up doesn't always make life easier, but easy never changed anything.）」雙方各自於Instagram上載圖片，至今已累積愈35萬人讚好。

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史達寧新廣告。（網上圖片）

外界大讚史達寧處理歧視問題的手法成熟。（Getty Images）

史達寧發聲獲認同

24歲的史達寧出道至今，不時都會被指生活揮金如土，最近在作客車路士一仗，又被主場球迷侮辱，最後「看不過眼」，以陣中黑人小將艾達拉比奧約，買屋贈母卻被英媒認為揮霍的遭遇作例子，批評英國傳媒在種族問題上助紂為虐，同類的報道，白人或會獲好評，但黑人就會被視為奢侈，無形間助長種族問題，呼籲傳媒應報道手法不能「戴有色眼鏡」。

史達寧的批評引來極大迴響，球圈中人無論膚色，都對這名曼城球星的言論表示認同，亦認為外間需要正視問題所在，並對症下藥，並大讚史達寧在大是大非之際發聲的行為勇敢。

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卡佩尼克為美國黑人人權問題發聲，曾與NIKE合作出廣告。（網上圖片）

卡佩尼克仍未落班

這並非NIKE首次就種族問題「發聲」的廣告，今年9月就找來美式足球員卡佩尼克合作，一句「緊握心中信念，就算這代表你要捨棄一切（Believe in something, even if it means sacrificing everthing.）」引來極大迴響，廣告播出後NIKE銷量激增。卡佩尼克在2016年效力三藩市淘金者時，賽前播放國歌期間單膝跪地，就美國種族歧視問題向政府作出打抗議。

卡佩尼克該季後至今仍未落班，最近曾傳出華盛頓紅人有意向他招手，但球團在決定上猶豫不決。

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