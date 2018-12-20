【英聯賽盃】熱刺作客贈阿仙奴兩蛋　4強撼車路士再演倫敦打吡

英格蘭聯賽盃周三完成最後兩場8強比賽，熱刺與車路士分別擊敗宿敵阿仙奴及般尼茅夫，4強將會狹路相逢，再合演倫敦打吡。另一場準決賽，曼城則與英甲球隊伯頓爭奪決賽席位。 阿仙奴對熱刺的北倫敦打吡再次發生不愉快事件，有現場球迷將水樽扔入場內，為熱刺射入第二球的迪利阿里受襲。

傷兵滿營的阿仙奴，今仗主場迎戰宿敵熱刺，被迫以中場格列沙加串演中堅，與柏柏斯達夫普路斯合力扼守中路，最後一關則由施治負責把守。阿仙奴與熱刺互有攻守，其中米希達利恩與艾朗藍斯的埋門皆具威脅，但無功而還。

20分鐘，熱刺施展一次快速反擊，門將加沙寧加大腳將皮球踢至前場，盧卡斯莫拉傳予迪利阿里，後者再變線交給右路的孫興慜。孫興慜以速度壓贏蒙利爾起腳，射破施治十指關，熱刺先開紀錄。

孫興慜為熱刺打開紀錄。（路透社）

半場領先一球的熱刺，59分鐘成功擴大比數。這次攻勢同樣由門將加沙寧加大腳踢上前開始，在中圈位置的哈利卡尼再傳予前場的阿里，後者一控後一挑，輕鬆為熱刺射成2：0。

迪利阿里妙射得手，熱刺領先至2：0。（路透社）

按圖放大：阿仙奴VS熱刺戰況

+ 9 + 8 + 7

迪利阿里被現場觀眾扔水樽，摸着頭向球證投訴。（美聯社）

現場觀眾以水樽襲擊迪利阿里

北倫敦一對宿敵交戰，向來充滿火藥味；兩軍本月初英超曾經對壘，當時有熱刺球迷向阿仙奴的黑人前鋒奧巴美揚掟蕉皮，今場再發生插曲。

迪利阿里追波出界，阿仙奴球員尚未開界外球時，有場邊觀眾將一個水樽扔入場內，正中阿里的頭部偏左位置。阿里當場用手摸摸頭，幸好沒有大礙，能夠繼續比賽。阿里賽後受訪時回應受襲：「這令我的入球和勝利感覺更美好。」

阿仙奴會方回應傳媒查詢時就表示，將會翻看現場閉路電視錄像，作出調查。

迪利阿里做出2：0手勢向阿仙奴球迷還擊。（路透社）

按圖放大：阿里受襲經過

現場工作人員將涉事水樽撿走。（路透社）

後備上陣的夏薩特84分鐘入波，為車路士一箭定江山。（路透社）

熱刺4強撼車路士 衛冕曼城鬥英甲隊

憑着孫興慜和阿里的入球，熱刺最終以2：0取勝，淘汰阿仙奴之餘，同時報回兩周前聯賽一敗之仇；這一場勝利，更是熱刺近8年來首次在宿敵主場贏波。晉級後，熱刺4強將與車路士短兵相接，再演一場倫敦打吡。車路士同日於史丹福橋出擊，迎戰般尼茅夫，王牌夏薩特84分鐘建功，小勝1：0。

另一場準決賽則上演「大衛對歌利亞」的戲碼，由目前排英甲中游的伯頓挑戰衛冕的曼城，兩回合的賽事將於1月進行。

般尼茅夫未能守至完場，被車路士淘汰出局。（路透社）

迪利阿里今仗曾與格列沙加發生衝突。（路透社）

英超第18輪直播賽程（按圖放大）