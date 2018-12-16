【英超】修咸頓3：2勝阿仙奴　三個頭鎚破槍手連續22仗不敗金身

本周日兩場頭場賽事，車路士、阿仙奴兩支倫敦勁旅分途客場出擊，卻有截然不同命運。 車路士作客白禮頓，憑柏度和夏薩特的入球2：1小勝。阿仙奴兩度被丹尼艾格斯（Danny Ings）頂破大門，即使米希達利恩兩度為「槍手」扳平，完場前5分鐘再失一球，作客2：3不敵修咸頓，連續22場不敗告終。

主隊白禮頓面對車路士，初段表現毫不失禮，攻守均見隊型。可惜雙方質素上始終有差距，上半場16分鐘夏薩特變速爆入禁區左路，一記遠柱橫傳，後上的柏度及時趕至撞入，藍軍領先1：0。

落後下白禮頓仍努力製造攻勢，惜連番進攻還欠關鍵傳送，缺乏具威脅埋門。之後更因後防一次犯錯被韋利安截得皮球，巴西人直線傳予左路前方的夏薩特，白禮頓中堅史堤芬斯出盡全力追趕仍然「食塵」，只得眼白白看着對方把皮球送入網窩。半場車路士輕鬆領先2：0。

英超：車路士作客白禮頓贏得輕鬆，柏度為藍軍先開紀錄。（Getty Images）

英超：夏薩特為車路士射成2：0。（Getty Images）

落後下白禮頓未有放棄，66分鐘由中場蘇利馬治近門射入，比數追近至1：2。然而主隊始終未能再下一城，戰果維持至完場，車路士保住3分。17輪過後以37分排第四位。

英超：利物浦借將丹尼艾格斯兩度攻破阿仙奴大門。（Getty Images）

阿仙奴防線甩漏 米希達利恩兩度扳平

防線備受傷患困擾的阿仙奴，中堅位置缺少洛賀丁、梅斯達菲，幸闊別英超7個月的隊長哥斯尼及時復出，與老將列治史迪拿扼守後防中路。可是兩人先後犯錯，一人一次「睇漏」主隊修咸頓前鋒丹尼艾格斯（Danny Ings），即使米希達利恩一度頂入扳平，半場返回更衣室修咸頓領先2：1。

屋漏偏逢連夜雨，右閘比拿連勇戰受傷，半場後需變陣出擊，艾馬利領隊收起比拿連，換入射手拿卡錫迪。52分鐘這名槍手「福將」前場搶得皮球後，迅即傳中予十二碼點附近無人看管的米希達利恩，「亞美尼亞」球王第一時間狂抽，皮球省中修咸頓維斯達加特雙腿改變方向入網，個人梅開二度為阿仙奴扳平2：2。

英超：查理柯士甸為修咸頓頂入領先3：2。（Getty Images）

74分鐘修咸頓再有領先黃金機會，吉田麻也的頭鎚攻門被阿仙奴門將賓特尼奴擋出不遠，射手沙恩朗快腳篤入，卻被判越位。

至85分鐘沙恩朗右路看準隊友位置妙傳，皮球剛好越過尼奴，被伏兵門前的查理柯士甸輕鬆頭鎚點入，修咸頓第三度領前。此時阿仙奴已返魂乏力，終以2：3敗陣。

搶得寶貴3分，修咸頓仍只得12分升上「尾四」位置，看看這場得來不易的勝仗，會否成為激勵「聖人」重拾正軌的轉捩點。

周日英超早場精華（按圖放大）

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