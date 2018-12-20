【足球】荷蘭球王告魯夫基金義賣　雲迪積克踢前鋒變陣字條值30萬

荷蘭上月歐國聯作客德國，靠雲迪積克臨完場前入波，逼和對手，驚險出線。指示中堅雲迪積克壓前改踢前鋒的「神奇字條」，最近被拿來進行慈善拍賣，最終以35000歐元（約312000港元）成交。

歐國聯小組賽上月完成，4強戲碼已定出，其中3隊晉級過程都十分驚險。明年夏天將會在葡萄牙硬撼英格蘭的荷蘭，在A1組最後一仗作客逼和德國，最終憑較佳得失球差力壓應屆世界盃盟主法國，取得小組首名的出線權。

比賽關鍵在於效力利物浦的中堅雲迪積克尾段由後衛改踢前鋒，門前射入扳平球，荷蘭才能夠取得這重要1分。

雲迪積克補時入波，助荷蘭逼和德國2：2。（資料圖片）

比賽完場後，互聯網流傳一張字條：紙上寫了場上荷蘭球員的名字，但排陣與原來的安排有出入──雲迪積克的名字出現在前鋒位置。

據報道，當時為電視台擔任直播評述的雲達華治在球場上看到了這件「垃圾」，拾起來發現是這張重要字條。

荷蘭主帥朗奴高文有份出席拍賣會。（朗奴高文Twitter圖片）

助荷蘭出線歐國聯4強的「神奇字條」。（資料圖片）

已故球王告魯夫名下慈善基金最近在阿姆斯特丹舉行義賣，為南非建築項目籌款，這張助國家足球隊和波出線的神奇字條，成為了拍賣物件之一，最終由一名匿名者以35000歐元（約312000港元）投得。

當時電視鏡頭拍到雲迪積克（右）閱讀字條，原來是變陣指示。（互聯網影片截圖）