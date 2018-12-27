【Google2018搜尋榜】日本熱搜世界盃　大谷翔平、冰壺入圍

Google2018搜尋榜中，日本人在今年對運動及體育充滿熱誠，年度熱搜關鍵字是世界盃，至於熱話人物中，綜合有4個體育界詞語上榜。

今年日本搜尋次數急升的字眼，升幅最明顯的是世界盃（ワールド カップ），力壓奧運（オリンピック）排第一。原因當然是日本隊在決賽周整體出色，戰至16強領前下負比利時出局一役，深得各界欣賞兼具討論性。

日本在世界盃憾負比利時，只差一點點。（資料圖片）

日本2︰3比利時 世界盃16強止步（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

綜合熱話人物中，以涉嫌酒後在家中猥褻高中女生的山口達也排榜首，加盟MLB的日本棒球手大谷翔平為眾人中排第4，為人氣升幅最高的運動員。日本網球女將大坂直美首奪美國網球公開賽女單，列第6。至於宇野昌磨在冬奧花式溜冰男子單人賽摘銀牌，排第7。第8是日本冰壺女隊，藤澤五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花與本橋麻里為日本取得女子隊銅牌，她們溝通時的北海道口音，當中金句Sodane（是啊）成為日本潮語。排第10是單板滑雪手平野步夢。

大谷翔平在MLB表現出色，成為今屆新人王。（資料圖片）

打入綜合熱話人物榜的運動員

只計算女性的話，日本速滑好手小平奈緒排第5，因為她在冬奧500米摘金，高木美帆在團體追逐賽摘金因此列第9。男性熱話人物則包括山本徳郁（山本キッド，這個MMA名將因癌症在9月不治，享年41歲。值得一提的是排行榜計算今年升幅為主，因此被搜尋次數一直高企的羽生結弦即使在平昌冬奧摘金，也不被Google視為熱話人物。