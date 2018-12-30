【獅子山行山路線】樂富站行兩小時登頂　飽覽九龍全景影相要小心

獅子山下、獅子山精神、獅子山隧道……獅子山可能是香港人最熟悉的山，而且在九龍抬頭望，總見到這座龐然石獅彷如守護神，俯視維港兩岸。 要登上獅子山，最簡單也是最快捷的方法，是由樂富的獅子山公園起步，行上九龍坳的回歸亭，再登上獅頭，沿脊行至高495米的山頂。若不想沿路折返下山的話，可以逆走麥理浩徑至沙田坳，經馬路落慈雲山。

高495米的獅子山橫臥東西，面朝南，背向北，分隔九龍與沙田。獅子山西南崖壁直陡峭如獅頭，蜿蜒山脊由西向東像獅背，山勢外形如一頭雄獅伏地，故而得名。欲登獅頂，需花一點氣力，最簡單快捷的方法，可由樂富的獅子山公園起步。

要前往獅子山公園，可於樂富港鐵站下車，穿過橫頭磡邨，橫過龍翔道，再穿過天馬苑，橫過竹園道，沿上山的樓梯，不久便見獅子山公園。記者由樂富站A出口，途中順道在便利店買水，兼在天馬苑商場繞了一圈，花了半小時抵達獅子山公園。若不想行去獅子山公園的話，可選擇在樂富搭53M小巴到天馬苑，或者在九龍塘搭72或73小巴在竹園道落車。

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由樂富港鐵站出發，開始前往獅子山。（顏銘輝攝）

+ 8 + 7 + 6

獅子山公園由康文署管理，有棒球場、射箭場及燒烤場，對行山人士而言，最重要是有廁所及汽水機，可作為旅程的補給點。雖然公園內也有小路登山，但今次行鋪得最好的山路登山，故依公園門口的指示牌，在園外的樓梯上山。初段的石級鋪得美輪美奐，還有綠色的鐵扶手，上行不久還有涼亭。路上常見分岔口，連接自不同地方上山的支路，但只要沿住鋪得最靚的路上山便可。

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在天馬苑的金竹里有小巴站，有小巴來往樂富站。（顏銘輝攝）

+ 5 + 4 + 3

不久，山路會變得較原始，由大石鋪砌，仍十分好行，而且上山的山路十分清晰，間中更會有路牌指示，不容易迷路。由獅子山公園至九龍坳回歸亭，這段路約長1公里，攀升200米，少做運動的朋友可能較吃力，多休息便可。約行半小時，從葉縫樹隙中看到回歸亭，行上樓梯，就抵達了這個行山人士的主要休息站。

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初段的山路鋪得非常好，還有涼亭予行山人士休息。（顏銘輝攝）

回歸亭位於獅子山腰的九龍坳，此處為多條行山徑的交匯，四通八達，向南落樂富，向西沿麥理浩徑往畢架山，向北則有獅紅古道及乾隆古道往沙田，往東則往獅子山頂，或沿麥徑繞獅子山腰而行。此外，由於獅子山以前屬於醉酒灣防線的一部分，回歸亭附近有軍事座標遺跡，旁邊有介紹牌，不妨在行山之中了解香港的歷史。

休息片刻後，離開回歸亭，行上幾級樓梯，過了由晨運人士搭建的風雨亭，見到分岔路，左方平路為麥理浩徑，不欲上山頂的話可行，右方則為登上獅子山頂的山路。上頂的山路較崎嶇，樓級較大級，漸見巨岩大石，行至一處開揚之地，可望畢架山及九龍景色，遊人紛紛到石上拍照。

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行到上去約300米高的回歸亭，可以稍作休息。（顏銘輝攝）

+ 9 + 8 + 7

由回歸亭至獅子頭的山路約500米長，攀升接近200米。沿不斷攀升的山路往上行，離開密林，行至木欄位置，已到獅子山的山脊，右方有路上獅子頭。上獅子頭的路甚窄，只容一人通過，有時要手腳並用，扶住岩石，保持平衡。不一會兒，便登上獅頭頂。記者由回歸亭只此約行了半小時。

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見到那道木欄杆，便知快到獅子頭。（顏銘輝攝）

+ 5 + 4 + 3

獅子頭地方不大，景觀開闊，由九龍到畢架山再到沙田的影色一目了然，所以聚集了不少人拍照，相信假日更加人山人海。包括休息時間，記者大約用兩小時從樂富上到獅子頭拍照後，沿路離開獅頭，沿獅子山脊行，上到下一個小山頭，可回望獅子頭。續沿山路上上落落，又來到一處拍照的熱門地，是一處石平台，但記緊小心，別站得太出！

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從旁邊的山頭上，回望獅子頭，還有遠方的畢架山。（顏銘輝攝）

+ 3 + 2

繼續沿脊走，便會來到獅子山的最高點。那裏有個木牌，標明獅子山高海拔495米，乃行山人士必到的「打卡」點。再往前走，山脊前方有牌標示「懸崖危險，切勿前進」，故轉左落樓梯下山，接回麥徑，這段急落山的樓梯路長約400米，下降約100米。路上亦有些巨岩大石，是行山人士休息拍照的好地方。

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沿樓級落山，當時有不少人上山；遠望可見沙田景色。（顏銘輝攝）

落完長長的樓梯，經過電塔之下，再行多一會，便與麥徑會合，轉左行去回歸亭，轉右則落沙田坳。如果想回程回去獅子山公園那邊，可轉左，而今次旅程落慈雲山，所以轉右。轉右行的路平緩，又有樹蔭，相當輕鬆。行約10分鐘後，見分岔口，轉右急落沙田坳邨，為落山捷徑，但今次行程就繼續沿麥徑行，選左邊的路。

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落到麥徑，沿沙田坳方向行。（顏銘輝攝）

行經雞胸山的山腰，會有段上山的長樓梯，之後景色豁然開朗，望到九龍美景，不少遊人會在木欄前與九龍拍照；至於往前方遠望，會見到慈雲山及飛鵝山。沿山路向下行，很快就會接上沙田坳道。若果需要補給，可轉左沿馬路行上去，會有士多及公廁，如果不用去士多或公廁，則轉右落山。

沿沙田坳道行約20分鐘，便會見到法藏寺及沙田坳邨，轉入慈雲山道會有小巴站及巴士站，如果想行落黃大仙地鐵站的話亦不難，只要沿沙田坳道行到最尾，便會到港鐵站。由樂富港鐵站起步，登獅子山頂，落到黃大仙港鐵站，路程接近8公里，記者全程花了4小時。

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行到開揚位置，面向九龍，又是遊人的拍照勝地。（顏銘輝攝）

+ 7 + 6 + 5

獅子山靠近市區，一個上午或下午便行畢，是一條幾方便的行山路線。上落獅子山的路雖然要花點氣力，但路鋪得不錯，不太難行。要注意的是上到獅子山脊上的路，如果自覺能力不足，不建議上獅子頭，而由獅子頭行到獅子背的山路亦要小心，尤其拍照時別掉以輕心，曾經有行山人士就在獅子山上拍照失足跌下山身亡。