【西貢行山路線】太墩山俯瞰斬竹灣群島美景　兼挑戰高難度雷打石

「太墩」又稱「大王爺墩」，高海拔317米，位於北潭涌。「雷打石」是鄰近「太墩」以北的一座山峰，高海拔379米，山頂有一舊巨石。在太墩山上，可俯瞰整個斬竹灣和眾多不同大小的島嶼，包括左上角的大頭洲、上方的滘西洲、右方的鹽田仔和右上角的橋咀島，要欣賞如此群島美景，非太墩山莫屬。

首先，在西貢乘搭任何一架可到達北潭涌的巴士94/96R或小巴7/9，於禁區閘外的北潭涌公眾停車場下車。下車後，前面有廁所，右面有小食亭補給。準備好之後，便走向左手邊的停車場，一直走到盡頭的位置。在「P」泊車牌左手面會見到一條小山徑，走入小徑會見到有絲帶引路。跟住石屎路一直行，不久便會看到右邊有一條綁有絲帶的隱藏山徑。此段要穿林，部份草叢非常茂密，只要跟着絲帶行，便接入一條比較明顯及闊的山徑。

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通往太墩的山徑全條都有絲帶引路，細心留意就會見到。山徑是清晰的，但昨日（28/11）下完雨，今天比較泥濘濕滑，要比平時花多一點力氣。回望群島景色，確實是非常美麗。臨近到山頂的一段，草叢比較矮，相對易行，也有平地供休息。再走一段草坡，見到大石頭，隨即到達太墩山頂。由山腳行到山頂大約需要一小時，慢的需要個半鐘。

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在太墩山頂上，有標高柱，群島的景色可說是全港數一數二的美。個人認為太墩是最美的，其次是吊燈籠的遼闊印洲塘景色，第三是大欖涌水塘的千島湖景色。可謂各有千秋，不同天氣，不同心情，沒有最美，只有更美。欣賞完美景後，於另一邊望着山的方向前往雷打石。先落一段林蔭草叢，部份草叢較密，然後再攀上另一座小峰，一路上都是沿着明顯的山脈行走。落太墩的山徑都幾斜，但不是太長，有需要便手腳並用落山。

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落到山腳後轉右行，就是前往北潭涌的方向。轉左是往斬竹灣，即長山的方向。行大約5分鐘，來到一個十字路口，直行的方向有危險警告板，就是前往雷打石的山徑。若不上雷打石，可轉右直行便是鯽魚湖。山徑起初布滿樹根，非常好行。但不久便會變成非常崎嶇的爛路，雨後更是泥濘，非常之跣。全條山徑以沙石泥濘為主，需要上大約兩個山頭，山徑惡劣程度彷如行走在青山腹地。來到第二個山頭，不用登上，繞左邊的山徑行，留意這段山徑已被山泥傾瀉淹沒了。過了之後，來到一個小平原，前方山上右邊有一舊大石便是雷打石。在山腳下左邊，有一條小徑可繞過雷打石前往麥理浩徑3段。這邊上落雷打石也不算斜，相比另一邊下山，可說是一面天堂，一面地獄。只要跟着山徑行，很快便會到雷打石山頂，山頂也同樣有標高柱。

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於另一端便會見到雷打石，雷打石非常大，它的正後方就是蚺蛇尖。從另一端落山是極之斜的，很多時候都要坐着落，而且路程甚長，濕滑倍添難度。若不是經驗豐富山友，可選擇從原路落山，然後繞道前往麥理浩徑。落到山腳後便是麥理浩徑3段，轉右行直去，往後路段都是非常易行的山徑了。在十字路口，轉左是經榕北走廊前往榕樹澳，直行是往嶂上，右路是往北潭路，也是榕北走廊。

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於是轉右行往北潭路，山徑大多是平坦山徑，部份是大石路段，臨落山也有少許梯級。來到一片莊園，原來是基督教得生團契訓練村。沿園莊旁的石屎路行，一直走，在分叉路口轉左，行不用10分鐘，越過小橋之後，便來到山徑出口。在山徑出口轉右，直行5分鐘便有巴士站，可乘搭巴士或小巴離開。

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】