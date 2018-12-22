【賀歲盃】山東魯能或首度來港參賽　為亞冠外圍賽備戰

2019農曆新年的賀歲盃戲碼，終於稍有眉目。據中國媒體報道，在今季中超聯賽奪得季軍的山東魯能，將來港出戰豬年的賀歲盃，寓賽於操。不過，確實比賽詳情尚待官方公布。

山東魯能在今季的中超聯賽，僅次於冠軍的上海上港及廣州恒大，以季軍完成賽事。不過，山東魯能亦獲得明年亞冠盃的外圍賽資格，2019年2月將鬥曼谷聯與河內的勝方，爭取事隔兩年後，再戰亞冠盃。

山東魯能在今季以中超第3名完成賽事，取得來季亞冠盃的外圍賽資格。（視覺中國）

山東魯能擁有不少熟悉的名字，當中包括中國國腳王大雷﹑蒿俊閔及金敬道等人，加上前「英超兵」前修咸頓箭頭加斯安奴柏利（Graziano Pelle）及巴西前國腳迪亞高泰迪利（Diego Tardelli）。據中國傳媒《新浪體育》的報道，山東魯能將在明年1月初起，前往廣州進行為期3星期的集訓，為亞冠盃外圍賽及新球季做好準備。魯能在完成集訓後，便隨即來港參加賀歲盃賽事。

前巴西國腳迪亞高泰迪利仍然是山東魯能的主力球員。（視覺中國）

曾效力修咸頓的意大利前鋒柏利，在今季為球隊在聯賽攻入16球。（視覺中國）

自2011年起，天津泰達﹑廣州恒大及上海上港等中超球隊亦曾來港戰賀歲盃，但近5年亦未有中超球隊參賽。如果消息屬實，山東魯能將會首度赴港參賽；但球會及香港足總暫時皆未就賽事作官方公布，最屬能否成事，尚待落實。