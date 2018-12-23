【高級組銀牌】林嘉緯望東方重拾傳控風格　「雙藍」1月齊增兵

東方龍獅今日（23）在高級組銀牌4強，1：3敗予傑志出局，已連續5場不勝。倒戈取得在東方首個入球的林嘉緯，坦言若要走出低谷，必需由球員教練一同商討，並重拾季初建立的傳控風格，同時要將訓練中所演練的在賽場上實現。 轉會窗重啟在即，無論東方或傑志都表明會增兵，尤其針對後防外援作變動。

傑志對東方今日交鋒，林嘉緯上半場射入在新東家的處子球，一度扳平比數，未料下半場東方再連失兩球，黯然出局。嘉緯坦言儘管為取得入球而高興，也享受再與舊隊友交手，但對賽果感失望：「今天本是五五波，但防守細節上我們犯錯不少，輸波是細節上的分野。」

林嘉緯指球隊要走出低谷，球員、教練要上下一心商討對策。（袁志浩攝）

林嘉緯指東方長傳增多 「是否我們想要的踢法？」

東方季初曾踢出8場不敗，當中包括一段4連勝的走勢，惟近期表現卻有所下滑，林嘉緯認為源於球隊在後防受傷兵困擾下，信心大受影響：「我們想建立的是從後組織，無奈受傷的兩名中堅（井川祐輔及荷西安祖）都是擅長用波的兩位⋯⋯季初能踢出小組用波的風格，但自一對中堅受傷後，我們整體用波的信心低了，頭兩三場即使受壓也敢於用波，但近來的比賽出現了很多長傳，這又是否我們想建立的踢法？」

林嘉緯享受倒戈傑志，但對賽果失望。（袁志浩攝）

東方後防不穩，冬季轉會將會簽入外援中堅。（袁志浩攝）

嘉緯進而指出，希望球隊可將練習所得在比賽中實踐：「在傑志高水平的壓迫之下，我們又敢不敢用波？若我們每日練波做一件事、比賽又做另一件事，這是信心的問題。希望我們全隊，由教練球員一同去傾談，看看如何解決這問題。」

東方至少簽入一中堅

為解燃眉之急，東方主教練陳婉婷稱，已落實簽入一名外援中堅，待1月轉會窗重啟後即會註冊，預計在1月15日對理文的賽事可以上陣。據悉東方除簽入新外援中堅代替荷西安祖，亦有機會再簽另一亞援後衛，但一切尚待落實。對於在銀牌4強出局，「牛丸」坦承遭技術性擊倒：「我們上半場踢出水準，但下半場早段失球後就失去了整體集中力，但目前受傷患困擾之下，球員也顯示出求勝的決心，無奈傑志是好球隊，今場也是技術性擊倒我們。」

李毅凱攻入職業生涯首個入球。（袁志浩攝）

李毅凱攻入職業生涯首球 「證有能力入選港隊」

傑志後衛李毅凱今仗頭槌建功，除了助球隊再度超前，亦有另一重意義，這記入球是他由2011年展開職業生涯至今首個入球，他賽後受訪時仍難掩激動：「很滿意幫球隊殺入決賽，這樣取得首個入球是難忘經歷。」24歲的李毅凱今季於「藍鳥」12場各項賽事中踢足11場正選，對於慶祝入球時指向球衣上的名字，他解釋希望讓別人記得自己：「我並非再是後備或『𡃁仔』，現在證明我有能力踢正選，很想知道為何仍未能入選港隊，我認為無論表現及用波能力，自己都值得在港隊佔一席位。」他又稱在港足新帥上任前會繼續裝備自己，爭取入選，並協助球隊贏取更多錦標。

「藍鳥」經過季初一輪頹勢後有反彈迹象，連今仗在內已錄得3連勝，主教練朱志光指今仗雖不易應付，但球員以鬥志及決心致勝，他又補充球隊於控球權上表現較差，應改善失誤導致「斷纜」的缺點。談及即將踏入冬季轉會窗，朱志光透露會考慮增兵以出戰亞洲賽，前線及後防皆有機會補充兵源。