【英超】熱刺大數愛華頓6：2　普捷天奴：結婚26周年紀念禮物

曼聯日前大炒卡迪夫城5：1，展示強橫攻力，同樣身為Big 6一分子的熱刺也不甘示弱，周日英超作客以6：2反勝愛華頓，進一步鞏固前4位置之餘，更乘曼城接連失分，與聯賽榜次席分差收窄至2分。

經歷4場不勝頹勢後失去聯賽榜第六位置的愛華頓，今仗主場迎擊熱刺，21分鐘就由禾確特開紀錄。不過，領先短短6分鐘，愛華頓門將比克福特與隊友發生誤會而相撞，孫興慜漁人得利，窄角度冷靜將皮球送入空門，為熱刺追成1：1平手。

得勢不饒人的熱刺隨後有迪利阿里與哈利卡尼各入一球，完半場已反先3：1。

孫興慜把握愛華頓球員誤會，為熱刺射入扳平球。（Getty Images）

下半場展開僅3分鐘，基斯甸艾歷臣遠射得手，為熱刺進一步拉開差距。縱使施古臣稍後回敬一球，熱刺再有孫興慜及卡尼分別射入個人今場第二球，最終以6：2大勝而回。

18場錄得14勝4負戰績的熱刺，以42分續排聯賽榜第三位，比榜首利物浦少6分，但僅落後次席的曼城2分，絕對有機會從後趕上，複製2016/17球季勇奪亞軍的成就。

施古臣一度為愛華頓射成2：4，最終仍難逃大敗。（Getty Images）

按圖放大：熱刺大炒愛華頓戰況

+ 7 + 6 + 5

禾確特為愛華頓先開紀錄，沒料到球隊最終大敗一場。（Getty Images）

普帥勝利慶祝結婚26周年紀念

領隊普捷天奴賽後透露，原來這日是他與太太結婚26周年紀念日；這場大勝就正好拿來做禮物，「實在令人難以置信。我今日整天都在想，要為太太找一份禮物……沒錯，這（勝仗）就是禮物！2：6！Unbelievable！26年前的今日，我在舉行婚禮；今日的比賽戰果就是2：6，unbelievable，amazing。」

節目主持問到普捷天奴除了這場6：2勝仗，還有沒有另外準備禮物給太太，浪漫的他表示：「我的愛已經足夠了。」

Pochettino is a true romantic. 😍 pic.twitter.com/iRAkTdpu2S — BBC Sport (@BBCSport) December 23, 2018

比起愛華頓領隊馬高施華（左），相信普捷天奴更想擁抱愛妻吧？（Getty Images）