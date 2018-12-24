【法甲】馬賽前鋒化身「隱形人」　半場創尷尬紀錄

有些前鋒，觸球不多，但有機會便能轉化成入球。馬賽中鋒美度古（Kostas Mitroglou ）在最近一周的法甲聯賽中，該名希臘前鋒僅僅觸球3次，結果被馬賽教練在半場調離場，更創下法甲的尷尬紀錄。

現年30歲，來自希臘的中鋒美度古，多年來踏足不同地方「搵食」，足跡遍德國﹑希臘﹑英格蘭及葡萄牙，他在2017年夏季加盟法甲的馬賽。美度古上季為馬賽攻入9個入球，至今季因皮耶表現下滑，供應減少令他13場攻入3球。美度古是希臘國家隊的常客之一，他在最近的歐洲國家聯賽亦有被希臘徵召入伍，歷來為希臘貢獻17個入球。

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美度古雖然今季狀態一般，但仍然是希臘國家隊的常客。（Getty Images）

馬賽今季法甲入球TOP3（按圖放大）

美度古在剛過去的法甲聯賽中，今季第6度為馬賽正選上陣，作客聯賽榜中下游的昂熱（Angers SCO）。正選披甲的美度古戰畢上半場，其後便被調離場，未能建功之餘，更留下令人尷尬的紀錄。美度古在上半場並未有任何埋門，45分鐘內僅觸球3次，其中包括在中圈開波的傳球。儘管他在今仗的傳球到位率達百分百，但他的傳球皆在中圈附近，對進攻建樹不大。

美度古效力不少歐洲球會，上一間效力葡萄牙的賓菲加。（Getty Images）

美度古在上半場僅在中圈附近觸球3次，對球隊進攻無甚幫助。（Twitter截圖）

馬賽在上半場落後一球下，在半場由奧甘波斯（Lucas Ocampos）入替「隱形」的美度古。該名30歲的希臘前鋒創出自2006/07球季有紀錄以來，半場最少觸球的紀錄。幸好，馬賽的保拿沙亞在完場前追成1：1平手，助球隊取得1分，以27分暫列聯賽榜第6位。

美度古在上季攻入9球，但他在今季一直未能取得穩定的正選上陣機會。（Getty Images）

美度古今季狀態低迷，他在10月初的聯賽入球後，至今一直顆粒無收，加上他一直未能站穩球隊正選箭頭一職，所以有消息傳出他將離隊他投，加盟奧林比亞高斯。不過，美度古的經理人澄清這屬謠言，並指美度古如今會繼續專注，為馬賽努力爭取更多入球。