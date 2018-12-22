【法甲】巴洛迪利未入本周大軍名軍　與主帥韋拉勢成水火

曼聯前主帥摩連奴興普巴的關係，在今年成為將帥不和的最佳例子。法國前名將韋拉在今季接手執教尼斯，麾下擁有「巴神」巴洛迪利，而他在過去兩季為尼斯在前線攻入不少入球，但他卻在今季至今顆粒無收，或許與新帥韋拉的不和有關。不少外媒報道指，巴洛迪利將在冬季轉會窗時離開尼斯。

意大利前鋒巴洛迪利（Mario Balotelli）在2016年9月由利物浦免費轉投尼斯，「巴神」轉戰法甲聯賽後，表現稍見回勇，在過去兩季於聯賽分別攻入15及18球，在2016/17球季更助球隊以聯賽季軍完成球季，甚至連國家隊新帥文仙尼亦重召「巴神」回歸意大利國家隊。

巴洛迪利於今季表現啞火，開季至今半個球季仍然顆粒無收。韋拉亦表明在今周法甲對斯特拉斯堡的一仗中，巴洛迪利並不在大軍名單中，進一步加深二人的矛盾，同時亦未有否認「巴神」的離隊傳聞。

巴洛迪利將不會在今周聯賽中上陣，使他離隊的傳聞再度炒熱。（視覺中國）

韋拉在今夏重返法國，首度成為法甲球隊教練。現年28歲的巴洛迪利是隊中其中一位甚具經驗的球員，所以韋拉希望他能夠球隊領袖，率領球隊繼續進步。不過，「巴神」未能展露自己是一位領袖型球員，他的眼中只有自己。此外，巴洛迪利的「臭馬」性格不改，他早前在友賽時被調離場，更在換出後怒擲戰術板。

韋拉在今年首度以領隊身份，執教法甲球隊。（視覺中國）

法國收費電視台《Canal+》的紀錄片《Mister Vieira》，以韋拉執教尼斯為主。在紀錄片中，巴洛迪利質疑韋拉的戰術，並透露自己希望重回大球會效力。韋拉則平淡地回應他，表示巴洛迪利當然有機會重返大球會，但他亦要與隊友互相幫助，才是他個人及球隊表現能力的最佳方法。

在球員時代，韋拉與巴洛迪利二人曾在曼城及國際米蘭合作。（Getty Images）

韋拉曾向法國傳媒《隊報》表示，他要三思後才與「巴神」談話，生怕得失他，「當我是球員的時候，我大可以向巴洛迪利發脾氣，但我並不能以教練身份作出如此反應。我每次亦三思才對他說話，因為我擔心失言而失去一位好球員，我嘗試給予他一些有建設的建議。」