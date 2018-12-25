【中超】前皇馬主帥領深圳佳兆業升班　傳1.3億簽波連尼

深圳佳兆業在前皇家馬德里教練雷蒙執教下，時隔7年重返中超，獲市政府2000萬獎金慶祝。中國傳媒指他們有意羅致AC米蘭球員波連尼。

前皇家馬德里教練雷蒙（Juan Ramón López Caro）4月上任深圳佳兆業，哥倫比亞射手以Harold Preciado以24球列神射手，加上呂海東、周亞君，還有徐亮、崔民、徐洋等曾出戰中國隊的球員配合，助深圳佳於中甲以30戰53分與武漢卓爾升班。

波連尼可勝任多個位置，曾獲加度素重用。（資料圖片）

波連尼歷來效力球會（按圖放大）

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時隔7年重返中超後，他們獲深圳市政府2000萬人民幣（約2278萬港元）獎金。為了來季留在中超，中國傳媒指他們對意大利國腳波連尼（Fabio Borini）有興趣。這個曾效力車路士及利物浦的多功能球員今季上陣11場，只在歐霸對杜迪蘭治（F91 Dudelange）攻入1球。中國傳媒傳會費為1500萬歐元（1.34億港元），是他由新特蘭轉投AC米蘭的3倍。

深圳佳兆業時隔7年重返中超。（資料圖片）

深圳佳兆業時隔7年重返中超（按圖放大）

深圳佳兆業人腳名氣不大，去季以中甲亞軍身份升班。（資料圖片）