【意甲】C朗入替「救世」頭槌扳平　祖雲達斯力保18場不敗金身

意甲在「拆禮物日」同樣「開快車」，但榜首的祖雲達斯卻未能以勝仗歡度佳節。C朗拿度在意甲首度未有正選披甲，「老婦人」險些在作客阿特蘭大錄得今季首場敗仗，幸好C朗拿度後備入替，近門球槌破網，為球隊扳成2：2平手，力保祖雲達斯的聯賽不敗之身。

C朗拿度在今季加盟祖雲達斯以來，悉數在意甲中正選上陣，但「祖記」主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）在賽前表明C朗將先列後備。C朗在效力皇馬時，鮮有以後備身份上陣，今仗更是他自2012/13球季後，首度在聯賽先任後備。艾歷尼原先希望讓C朗拿度休息，但C朗始終未能在後備席看畢全場賽事，因艾歷尼迫不得已在65分鐘要派C朗落場。

祖雲達斯主帥艾歷尼在賽前表明C朗將先列後備，是他加盟後的首次未有正選上場。（Getty Images）

祖雲達斯今仗作客聯賽榜中游的阿特蘭大，艾歷尼在前線派出戴巴拿﹑杜格拉斯哥斯達及文迪蘇傑攻堅。祖記在上半場早段便取得領先，阿特蘭大的後防迪占士堤（Berat Djimstit）解圍「撻Q」，誤將皮球踢進自己龍門。在2分鐘以烏龍球領先的祖雲達斯，一眾前線球員未能擴大比分，主隊在24分鐘憑杜雲沙柏達（Duvan Zapata）的入球追平。

祖雲達斯的中場球員賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）在下半場53分鐘兩黃一紅被逐離場，少打一人的祖雲達斯在3分鐘後更雪上加霜，被主隊的杜雲沙柏達近門頂入，個人連中兩元，反超前2：1。

阿特蘭大後衛迪占士堤在開賽初段，解圍誤變「烏龍球」，球隊在早段便落後一球。（Getty Images）

阿特蘭大箭頭杜雲沙柏達今仗梅開二度，差點成球隊的贏波功臣。（Getty Images）

艾歷尼眼見球隊落後，在65分鐘換入C朗拿度增強攻力。艾歷尼的調動立竿見影，在78分鐘即收效。比真歷（Miralem Pjanic）開出角球，基亞連尼被干擾下跳頂不果，但皮球落在C朗的面前，近門一頂入網，攻入個人今季第12球，追成2：2平手。C朗成功「救世」，使祖雲達斯逃過聯賽首敗，取得今季第2場和波後，暫時以50分高踞榜首，依然拋離次位的拿玻里9分。

艾歷尼在65分鐘換入C朗，為球隊增強攻力。（Getty Images）

C朗拿度後備入替隨即建功，近門頂入助球隊逼和阿特蘭大，保住聯賽不敗的紀錄。（Getty Images）

艾歷尼當然對失分有所失望，但他依然大讚球隊在少打一人下，奮戰逼和對手，「我們希望在今仗全取3分而回，所以對賽果必定有所失望，但我們球隊在踢少一人的情況下，仍然能夠收復失地，保持不敗，對我們而言亦是不錯的戰果。」