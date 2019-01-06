【NBA】轉會窗在即！懶人包整合今季七大焦點　分析各隊部署

交易季節還沒到，NBA轉變悄悄展開。Trevor Ariza被送往巫師、Tyson Chandler前往湖人，其餘球隊蠢蠢欲動。市場上有許多尚未被滿足的買家、亟欲擺脫燙手山芋的賣家謹慎評估行情，直到12月7日交易截止日前，會發生甚麼事情呢？以下為《The Ringer》整理的交易季重點盤點。

Jabari Parker前往爵士？

今年夏天，公牛以低風險的合約綁定Parker，球隊宣布將在下季與他分道揚鑣，不必犧牲太多薪資空間與機會成本。公牛要的只是達到最低的薪資門檻，再加上Parker顯然不適合這支隊伍，兩方肯定不會再合作。

Parker防守沒有太好的成績，僅能依靠低效率的中距離，維持帳面進攻數據。因此，公牛新教練Jim Boylen逐步將Parker移除出輪換名單，並尋找交易機會。根據《芝加哥論壇報》消息指出，有不少球隊感興趣。Parker年薪雖然高達2000萬美元，但下季的合約僅部分保障，唯一難處是找到與其薪資平衡的交易對象，不過還是有些人選。

Jabari Parker新加盟就交出場均15.2分，不過已不是公牛未來計劃之內。（資料圖片）

Jabari Parker今季數據（按圖放大）

Derrick Favors火力有限

猶他爵士是有興趣交易Parker的球隊之一， Derrick Favors在Rudy Gobert身旁顯得有些尷尬，薪水達1690萬美元，下賽季同樣是非保障合約，能作為平衡薪資的籌碼放入交易包裹。公牛得等到1月15日之後，Favors才能被交易，這點時間對芝加哥來說，根本沒甚麼，他們現在有年輕戰力在培養。不過如果不付出點未來資產，或許難以帶回Favors。

Parker的交易價值不高，但爵士渴望任何能獨立進攻的球員，進攻效率本季排行聯盟第23名，第四節更是倒數成績。Parker沒有防守貢獻，但良好的團隊得以掩護弱點，或許Parker能補上爵士最弱的一環。

Derrick Favors是爵士正選，不過球隊戰績平平，可會把他交易？

Derrick Favors今季數據（按圖放大）

尋找下一名Belinelli、Ilyasova

Joel Embiid進入下半場產值降低、Ben Simmons缺乏跳投，這些都不是76人的大問題，迫切需要的是：外圍投射能力與防守。Jimmy Butler看來是賭對了。儘管削弱板凳戰力，至少在Butler、Embiid與Simmons三人一起上場時，每100次進攻，失分只有102.5分，與塞爾特人並列聯盟第三的水準，但這組合可不能打上48分鐘。

76人上季的防守排名聯盟第三，本季只有第14名。除了三巨頭外，其餘球員都是平均水平以下的防守者，例如Redick、Landry Shamet、Furkan Korkmaz、T.J. McConnell，就連Wilson Chandler都不太穩定。現在NBA必須面對大量非持球掩護以及錯位防守，球隊難以承擔眾多防守弱點。上季，熱火與塞爾特人季後賽都在猛打Marco Belinelli，現在76人板凳上偏偏一堆類似於Belinelli的球員。

要修正陣容並非易事，兼具防守與三分能力的好手是稀有搶手貨，諸如Kent Bazemore（鷹隊）、James Johnson與Wayne Ellington（熱火）、Rodney Hood（騎士）、Courtney Lee（紐約人）、Reggie Bullock（活塞）。76人曾經對湖人的Kentavious Caldwell-Pope感興趣，但不願承擔湖人的爛約，雙方交易破裂。

現在76人只剩下未來球員作為籌碼（Markelle Fultz、Zhaire Smith），或者較小張的合約（Korkmaz、Patton），也可以考慮送出輪值陣的Chandler、Muscala，擁有的籌碼不多，交易的對象自然也不多。至少他們有前狀元郎Fultz的天賦擺在那，許多球隊仍樂於賭注他的未來，儘管情況非常迷樣。根據《Liberty Ballers》報導，活塞就有意交易Fultz，有可能提出下面這樣的交易籌碼：

這樣的包裹會不會太好了？隨着Markelle Fultz的負面新聞持續冒出，身價下滑，儘管仍有球隊願意投資，但76人正面臨抉擇，是要繼續相信他，將其培養為球星，還是在市場行情低迷的下，將他賤賣換來所需要的戰力？除非76人能帶來真正能創造改變的球員，否則交易Fultz似乎是沒有太大意義的。

76人今年有機會與Butler續約，並且擁有2000萬左右的薪資空間，這筆錢能進一步針對鋒線補強，或是謹慎評估Fultz、Smith在球隊的必要性。本季他們看起來與冠軍有點距離，但未來是他們的！只要能妥善布局，像先前買進Belinelli、Ersan Ilyasova，並且祈禱Fultz能奇蹟般復甦，保持彈性別短利，是76人未來交易的關鍵。

76人得到：Reggie Bullock、Stanley Johnson、Khyri Thomas與受保護首輪。 活塞得到：Markelle Fultz。

總有人需要「愛」

Kevin Love將在1月24日納入可交易名單，儘管與騎士簽下4年1億2000萬美元的延長合約，但今年飽受傷病困擾，球隊戰績又保持墊底。雖然說，騎士曾經承諾不會交易Love，除非有豐厚的回報，但就好比快艇對Blake Griffin所說、所做的，毫無預警將他送往活塞，這似乎也適合Love演出的劇本？

管理層不會太早出售Love，首先得確認作為頭號攻擊手，到底有多少影響力。Love已經30歲了，從前四戰來看，得分效率並不高，且還有受傷隱憂。本季禁區出手23次，僅命中11球，中距離則是18投3中，外線好一點24投11中，每一次進攻機會平均得分僅0.86分。平心而論，這是小樣本，Love上季仍是富有智慧與天賦的進攻好手，且有優異的籃板能力。

球隊必須謹慎，Love的傷病史挺豐富的，全身上下都有受傷紀錄，到了合約最後一年，他可是一名年薪達 3000 萬的 34 歲老將，這顯然不是一筆好合約。

紐約人重建計劃的最後一步

紐約人想追大咖所有人都知道，現在計畫來到最後一步。明年薪資上限預估來到1億900萬美元，想要追求Kyrie Irving起薪得開出3300萬美元、若是年資10年以上的，例如Kevin Durant就得花3800萬美元。紐約人最多只能創造2900的空間（不放棄Kristaps Porzingis、Trey Burke、Noah Vonleh為前提）。Enes Kanter還有2790萬美元的佔額，交易截止日前，恐怕會拿他開刀。再考慮紐約人首輪前段的順位，第一輪新秀的合約預留空間，甚至會減少2900萬美元這個數字。

要創造薪資空間，最好的方式是擺脫肥約，例如仍有一年1280萬美元的Courtney Lee，以及合約還有兩年，且擁有15%交易補償的Tim Hardaway Jr.。前者今年賽季缺賽25場，還無法證明是有價值的籌碼，後者雖然平均得分高達21分，但效率以及天賦實在普普。兩名球員都非側翼最佳解答，考慮到薪資空間，紐約人肯定會想交易他們。根據外媒報導，紐約人添加更多甜頭，以利有球隊願意接手Hardaway Jr.。

帝王有必須進入季後賽的理由

De'Aaron Fox突破性成長，帝王迎來2004-05後最佳成績。目前在西區戰績有些掙扎，但距離季後賽非常近，考慮到2019年選秀籤不再他們手上，沒理由要在季後賽外蹲一年。

帝王有不少到期合約，再加上海一般的薪資空間與新秀戰力，處於非常優勢的位置。可以透過交易找來戰力衝擊季後賽，同時能換取更多年輕資產，球隊會在戰力與未來中找到平衡點。早在去年休賽季，帝王曾開價 Otto Porter Jr. 四年 1 億美元的合約，最後 Porter 選擇了籃網的合約、巫師再跟進。往好處想，巫師現在深陷薪資地獄，帝王則有許多發揮空間。

帝王可以考慮以Randolph作為核心，去嘗試交易Otto Porter回來，例如送出Justin Jackson、Skal Labissiere 作爲配套，給巫師年輕沒有薪資負擔的好手即可。考慮到Porter明年2850萬美元的合約，這是有爭議的作法，卻能同時有利於季後賽與未來。25歲的Porter是名優質的3D球員，經歷Scott Brooks較為緩慢的進攻戰術後，在Dave Joerger的系統Porter得以釋放更多進攻技巧。

交易Porter穩定年輕核心，並增加自由球員吸引力。即便Porter很貴，但帝王正處於新秀紅利的階段，仍能清出3300萬美元的薪資合約，足以爭取Tobias Harris、Julius Randle等中生代好手加盟。相反的，帝王也能跟紐約人一樣，選擇徹底壓縮薪資空間，或者避免繳納豪華稅。不過他們曾對Zach LaVine開價，還想要紐約人的Hardaway，這兩個可都不是重建好人選。

無論如何，帝王有本錢在交易截止日前，成為媒體焦點。

塘鵝能提升鋒線嗎？

當Anthony Davis、Jrue Holiday同時上場，鵜鶘在累計840分鐘內，每100次進攻可以領先對手12.8分，這可是一支60勝球隊擁有的可怕主宰力。若只剩一人在場，數據則會反過來變成落後12.8分，又像是60敗的隊伍。

球隊總管Dell Demps正尋找機會補強，以利闖入季後賽，並爭取Davis點頭續約。他們曾經試過用Nikola Mirotic加上首輪籤爭取Jimmy Butler，但卻輸給76人的包裹。

塘鵝缺少鋒線深度，鷹隊的Kent Bazemore是名人選，但下季有1930萬美元球員選擇權，幾乎確定會執行。對於高大的錯位進攻者，Bazemore與現有的 E'Twaun Moore都偏向矮小，塘鵝需要一名真正的小前鋒。Bazemore 恐怕是唯一的選擇，至少他肯積極防守，值得一試。此外，鵜鶘曾探詢J.R. Smith，可能的交易包裹如下：

塘鵝獲得： J.R. Smith、Rodney Hood 騎士獲得：Solomon Hill、受保護2019首輪籤、2020二輪籤、小合約（Jahlil Okafor）

擺脫Hill下季1280萬的合約，讓塘鵝夏天更有做事的本錢。Smith的保障合約可進可退，甚至能再交易出去，當然也能期待成為有效戰力。Hood則是作為板凳得分手出發。這筆交易提供薪資彈性，並提升當下戰力。塘鵝必須找點辦法，至少讓自己突破第二輪。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：紀錄刷不完！ James Harden 再奪 40 分級大三元狂寫歷史】