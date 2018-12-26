【NBA】最頂尖得分悍將Peja Stojakovic　永恆帝王16號

帝王堪稱強權時期大概就98-06共8年的時間，這8年間還順便寫下主場ACRO Arena連續滿座紀錄（全場座位僅17317，並非什麼了不起的紀錄），若要用比較狹隘的定義，帝王這8年只是都打入季後賽而已，真正有實力逐鹿中原大概還要去頭去尾，只有中間那4年。

大部分人對帝王的回憶主軸都在02年對湖人那個西岸決賽，沒錯，那個系列賽確實是帝王那8年的最高峰，但對於一支連續8年闖進季後賽且贏過不少系列的球隊來說，一個失敗的季後賽系列絕對無法代表全部。應該沒人會將帝王強權時期與Peja畫上等號，我也不會，但對於看著那8年帝王興衰過程的人來說，Peja就像是自己家的小孩，我們看著他出生、看著他成長、看著他發光，最後再含淚親手將他送走。也許你不知道，近年看似都在「等選秀抽籤」的帝王，自Peja之後，還沒成功將任何一個自選新人送進明星賽。

Peja Stojakovic與韋伯、碧比等撐起帝王。（資料圖片）

Peja Stojakovic於NBA效力5支球隊（按圖放大）

Peja來自於96年的選秀（當時年僅18歲），在歐洲待了兩年後才來到NBA，他到NBA的第一年其實是令人失望的，用一個最簡單的標準來說，在帝王剛打完令人吐血的新人球季的Ben McLemore，各項成績還略優於第一年的Peja。也許你不知道，生涯結束後被定義為偉大射手的Peja，新人年的三分命中率只有32%。

Peja的前兩個NBA賽季是從後備席出發，兩年加起來僅擔正12場比賽，當時的Peja是出名的有一場沒一場，99-00球季，Peja單季場均得分11.9分，但是他有28場單場得分在15分以上，有23場得分在5分以下，手感來了可以飆個2、30分，手感不佳就是百投不進。那年帝王以「西岸第八」打入季後賽，對手是該年奪下67勝和全票橫掃MVP的湖人和奧尼爾，「湖人會痛宰帝王」是那時死忠如我般的帝王迷都可以預期的戲碼，而前兩戰也完全按照劇本演出。

Peja Stojakovic與Davic在2002年為南斯拉夫贏得世界錦標賽冠軍，封王路上於8強以81︰78勝美國隊。（資料圖片）

按影片看Peja三分射球的精彩回顧▼

不過，Peja不同意這個劇本。第三戰Peja打出生涯第一次季後賽得分上雙的比賽，三分球3/4攻下19分，和Webber聯手硬生生在第四節逆轉掉王者之師。第四戰找回士氣的帝王開賽就取得領先，接著當時出名的板凳暴徒接管了比賽，Peja後備上陣24分鐘攻下11分，帝王在沒人看好的情況下將系列打入關鍵戰。這個系列是Peja生涯很重要的轉折，因為這個系列他才進入帝王的主力班底， 不過當時沒人能想到的另一件事情是，下一次看到Peja carry對湖人的比賽，竟然是在11年後，而且他穿的已經不是帝王16號的球衣了。

00-01球季，Peja站上先發，成績也直接三級跳，場均得分突破20，3P%也來到四成，那年他是最佳進步獎票選第二名，輸給轉隊成功的T-Mac（麥基迪）。Stojakovic季後賽更提升到21.6分，並且在8場比賽共62次罰球射入60球。

按圖看更多Peja球場上的英姿▼

01-02球季，帝王取得隊史最多勝的一季，也取得聯盟第一的成績，Peja的個人成績又更進一步往上提升，但該死的在第二輪對小牛的比賽中受傷。也許你不知道，西冠第七戰終場響哨前投那顆三分大麵包的Peja，那場是剛傷癒以後備身分上場的，Peja在真槍實彈的季後賽擔正面對湖人的場次，依然是場均20+的優質射手。

03-04球季，西區軍備競賽，湖人F4、小牛5星、馬刺GDP和木狼三劍客，帝王大體上維持了主力班底，但是Webber在前一季季後賽受傷，這季休息了大半球季，只參與了23場常規賽。Peja在這季首次以一哥的身分扛下球隊，場均得分來到24.2，更是寫下FG%：0.480、3P%：0.433、FT%：0.927的成績，明星賽、年度隊、外加年度MVP票選第4名，以一介不持球的射手來說，這已經是歷史級別的高度了。

Peja Stojakovic在2002和2003年兩奪NBA三分賽冠軍。（資料圖片）

Stojakovic參加三分賽是常識吧

各位看倌，如果5年後Ben McLemore在帝王刷出MVP票選第4名的成績，他有沒有資格在帝王退休球衣？Peja帶給帝王的榮耀與回憶，都是無可取代的，這裏不是洛杉磯或波士頓，這裏是全美在地球迷人數最少、場館只能容納17000人的薩克拉門托。

Peja未能幫助帝王走完最後那一步，但他沒有虧欠帝王任何東西，他就是那個隊友在飛機上打牌喧鬧時，依然靜靜的在座位上聽著音樂看書的Peja，他就是那個在NBA打了幾年球後，每次受訪時還是只能用半生不熟的英文回答一句話的Peja，他默默地完成了球隊給他的每一份工作，還能做的比大多數人預想的更好。身為帝王迷，我很驕傲我們曾經擁有Peja Stojakovic這個球員。

Peja Stojakovic在20011年於小牛退役。（資料圖片）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：永恆的國王16號，Peja Stojakovic】