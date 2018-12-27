【港超聯】菁英盃爭議入球　足總處分球證湯巨森　陳婉婷讚公正

香港裁判湯巨森在12月16日的菁英盃分組賽執法時，表現曾引起爭議，足總今日（27日）宣布，裁判委員會在12月20日決定處分湯巨森，暫停他在港超聯執法3個月。在事件出曾就湯巨森表現提出質疑的東方主帥陳婉婷認為，足總處理及時，既公正亦正面。

12月16日的菁英盃分組賽，東方龍獅對和富大埔一戰曾出現爭議一幕，賽事進行至約30分鐘，大埔球員黃祖心受傷倒地，而正在防守東方攻勢的大埔，有艾華度大腳踢走皮球，球證至此發現黃祖心的情況，處理過後，東方重開界外球，由謝朗軒投出皮球，大埔球員當時疑誤會東方會交還控球權而未有反應，接應界外球的艾華頓即時持球推入禁區，射成追平1：1的一球，引起雙方球員為此爭辯逾5分鐘，該仗的主裁判湯巨森一直未有表示，最終將入球判為有效，最後大埔以2：1獲勝。

賽後翌晚（17日），東方主教練陳婉婷透過社交網絡，指出湯巨森「重新開球直至判入球有效後才暫停比賽，並承認犯錯，問己隊能否讓對方立即射入一球，把比數改為2：1」，自己曾要求第四球證交代事件，卻未獲回應，最後亦「拒絕此荒謬的要求，以免香港足球成為世界的笑柄」，引起球迷熱話，足總裁判委員會不久後表示會調查事件。

湯巨森在菁英盃東方龍獅對和富大埔一仗，執法表現若來爭議。（資料圖片）

足總裁判委員會：湯巨森提議錯誤



事件發生逾一星期後，足總今日終在官網張貼「香港足球總會裁判委員會 — 12月份會議」的結果，惟新聞日期卻顯示為12月24日，公告內容指，裁判委員會調查事件後，「認為裁判員湯巨森先生要求東方龍獅球員讓和富大埔追回一球來顯示體育精神是一錯誤的提議」，指湯巨森雖然經驗豐富，但處理事件的方法有誤，因而作處分，決定暫停湯巨森執法香港超級聯賽3個月，即時生效至2019年3月19日為止，而足球比賽監察機構 Sportrader則確定該場比賽「沒有異常博彩活動」，湯巨森「誠信亦沒有被質疑的紀錄」。

東方龍獅主教練陳婉婷認為，足總的判決公正。（資料圖片）

陳婉婷讚足總處理及時 「令裁判往後執法更警剔」



陳婉婷回應足總的判決時，坦言一開始決定將事情公開，是因為覺得作為香港足球持份者，需要將「如此荒謬的事講出來」，足總的裁決結果不是其能力可控制，當時的情況亦是「口同鼻拗」，幸而足總跟進得快，「是一件正面的事情，也顯示到足總的公正」。「牛丸」認為，裁決無論對於球員、教練及球證都有正面影響，「全部人都經一事、長一智，對裁判而言是很好的經驗，相信也令他們往後執法時會更警剔。」