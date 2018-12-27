【省港盃】郭嘉諾點名孫銘謙接班　中村祐人接替林嘉緯扶助後輩

今屆省港盃對比起過往40屆，港足以較年輕及欠缺經驗的班底應戰，主教練郭嘉諾解釋賽事是備戰明年U23亞錦賽外圍賽的最佳機會，因而選擇以U22球員為主的名單，不過陣中仍有兩位「身份特殊」的球員，分別是年紀最大的31歲日本裔中場，以及年僅18歲的凱景前鋒孫銘謙，郭嘉諾更稱後者將成為港足的重點培訓對象。 攝影：李澤彤

來屆U23亞錦賽外圍賽將在明年3月底舉行，港隊被分入G組，同組有佔主場之利的蒙古、新加坡及朝鮮，惟郭嘉諾指1至3月皆有菁英盃賽事舉行，令U23港隊失去集訓空間，因此省港盃成為唯一備戰機會。

「若U23成功出線決賽周，最後4強有機會獲得奧運資格，所以這支亦是奧運隊，希望這次在3位較有經驗的球員帶動下，未來可以踢得更好。」

港足於省港盃以年輕球員為主，主教練郭嘉諾解釋，受制於菁英盃賽事，省港盃是備戰明年U23亞錦賽外圍賽的最佳機會。（李澤彤攝）

男拔射手、凱景前鋒、港隊成員，一年間孫銘謙通通經歷過，成長之快難怪港足亦將他列為栽培重心。（李澤彤攝）

孫銘謙一年間由學界冠軍變港腳

郭嘉諾透露是次省港盃初選名單主要由他及港足行政經理廖俊輝挑選，盡量起用97年1月1日起出生、並在聯賽中較活躍的球員，而2000年出生的孫銘謙，則是特別人選。「即使是下屆U23亞錦賽，孫銘謙亦合乎參賽資格，他由12歲起便加入港隊，可說是『食港隊奶大』，曾參加亞少及亞青賽事，是港隊青訓的重要一員。剛過去的港澳埠際賽亦特意派他正選上陣，確保他可從港足梯隊中慢慢爬升到最頂，是我們重點培訓的對象。」

年紀輕輕的「孫銘」獲悉被點名成接班人，坦言感到榮幸，「感謝教練團連續兩次給予港腳機會，這讓我十分驚訝。省港盃感覺是個雙方亦很重視的賽事，就如打仗一樣，大家會飛剷、踢得『到肉』，希望可入選最終名單。」

由去年為男拔出戰學界精英賽奪冠，到夏天隨凱景征戰港超，再搖身一變成踏上埠際賽及省港盃舞台的港腳，孫銘謙坦言全都意想不到：「這一年的轉變，到現在仍未敢相信，邊讀書邊踢球，其實在球會兩次正選披甲，已感覺比我應得的機會多，現在與職業球員在體能、心態及技術上仍有距離，會繼續抱學習心態去踢。」

入籍兩個多月的日本裔球員中村祐人，有望再代表香港出戰，這次角色將變成隊中的「老大哥」。（李澤彤攝）

中村祐人：「協助青年球員是我職責」

至於10月中剛入籍香港的傑志球員中村祐人，這次繼獲補選隨隊作客印尼進行友賽後再度入選，郭嘉諾強調此子將於陣中起關鍵作用：「亞運時我起用了林嘉緯，這次取代的便是中村，他很大機會以中場或後上前鋒的形式亮相，利用其用球、串連及後上入球等長處。」

有望第二度披起港隊戰衣，中村亦感覺身懷重任：「這次大軍很年輕，而我則是年紀最大的一位，無論場內或場外，協助青年球員都是我的職責，所以我亦要努力。」

中村透露主帥郭嘉諾特別向他講述港足的省港盃歷史，讓他深明賽事意義重大，「我留意省港盃已有一段時間，賽事的重要性令我一直都很想參與其中。今季在傑志較少上陣機會，所以當朱Sir（傑志主教練朱志光）告訴我入圍初選名單時，其實有點驚訝，但真的很高興可以再為香港隊踢球。」

東方龍獅年輕中場茹子楠（中），這次亦首度入選省港盃初選名單，首日操練中表現落力，爭取成為最終23人。（李澤彤攝）

球會冬訓拒放徐宏傑 梁諾恆補上

後防方面，郭嘉諾解釋由於適齡的徐宏傑因球會梅州客家進行冬訓而不放人，令是次大軍在中堅位置上需進行補強，所以徵召富力R&F的後衛梁諾恆入選，相信此子可於30日港超聯賽事後歸隊。

提及效力港甲標準流浪的鍾昇霖，他強調這位擁有身高及體型優勢的20歲後衛在球會半職業制度下，一星期練6課，加上曾於港會7人賽有出色發揮，應有足夠強度應戰。