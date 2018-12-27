【排球精英賽】首圈最刺激一仗　女拔淘汰上屆季軍　次圈鬥景嶺

2018-2019年度全港學界精英排球比賽首圈賽事結束，雖然大部份比賽都以直落兩局的比分完結，但有前中國女排代表隊成員孫玥執教的拔萃女書院，與去年季軍得主金巴崙長老會耀道中學卻鬥得燦爛，戰至第三局女拔於最後階段連取四分，戰至「刁時」絕地反勝耀道，堪稱首日賽事最精彩一幕。

首局耀道以速度制勝，而且明顯女拔球員未及入局，耀道先取一局25：20；但之後女拔狀態開始回升，不論發球還是攔網都回復至較佳水平，而耀道一班球員亦開始出現疲態，速度不及第一局，女拔以25：15回敬一局，總局數扳成平手。

女拔女排激戰耀道三局後，終險勝晉級。（徐焌然攝）

耀道錯過關鍵一分 女拔絕地反勝



比賽來到關鍵的第三局，本以為耀道狀態回勇，早早取得領先優勢，更領先至14：12，只差一分便能淘汰女拔晉級。然而，女拔教練孫玥卻於此時作出暫停，暫停過後女拔表現脫胎換骨，先取兩分逼和14：14，令比賽進入「刁時」階段。之後再取兩分擊敗對手，賽後一班女拔隊員歡喜若狂，相擁慶祝；相反與晉身次圈只差一步的耀道則有不少球員激動落淚。

相反耀道球員賽後與女拔相比，可謂天堂與地獄之別。（徐焌然攝）

女拔教練孫玥：開局太緊張 大槌扣殺成關鍵



教練孫玥表示球員首局過於緊張，拖累表現，「我在賽前熱身時已察覺到她們非常緊張，因為精英賽採取淘汰制，一場定輸贏之下令球員更加緊張。」但她喜見一班球員會在場上調整自己，「第一局尾段可見一班球員狀態已經回升，士氣亦隨之而來，為反勝打下基礎。」比賽最關鍵在於耀道領先14：12時，孫玥叫暫停重整軍容，「當時我指示二傳手升球給大槌扣殺，因為在關鍵時侯我們要用最穩定的方法取分。」這位前中國女排快攻手透露將今年球隊目標放在四強。

帶領球隊殺入次圈，孫玥（右一）賽後終於能夠一展笑容。（徐焌然攝）

拔萃女排隊長鄧海琳則認為球隊今場的致勝之道為掌握對手弱點，「我們並不熟悉對方打法，今場亦沒有預料到對方實力如此強，故首局發揮很差。但我們在第二局開始找到對方的弱點，例如中路空位等，故我們的發球及扣殺都可以更有針對性，亦打得愈來愈好。」談及教練孫玥，這位中五生「有讚無彈」，「教練從來都不會給予我們壓力，經常會引導我們，而非訓斥。」晉級次圈後，女拔將會挑戰種籽球隊景嶺書院。

排球精英賽將於明天（28日）進行第二圈賽事，兩支港九D1男女子組冠軍拔萃男書院及順德聯誼總會鄭裕彤中學則於同時間（早上9時30分）分途出擊，對陣東華三院李嘉誠中學及樂善堂楊葛小琳中學。