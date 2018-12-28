【英超】韋斯咸10秒快攻得手　巴西妖人梅開二度反勝修咸頓

10秒鐘，足夠韋斯咸防守角球，再策動快速反擊入波。 在英國時間昨晚（12月27日）的英超獨腳戲，韋斯咸在59分鐘踢了一次10秒快攻，米查利安東尼奧快放兼妙傳，由菲臘安達臣射入，助球隊以2：1作客反勝修咸頓。

在這場修咸頓主場對韋斯咸的英超比賽，韋斯咸傷兵滿營，殘陣出戰，後備席也只有6名球員。主隊在50分鐘由列特文開紀錄，但他們在9分鐘後就由領先變落後。在53分鐘，韋斯咸的巴西鋒將菲臘安達臣禁區外起右腳遠射入網，為韋斯咸追平1：1。

修咸頓先開紀錄入球片段：

韋斯咸追平入球片段：

韋斯咸的10秒快攻在幾分鐘後出現，當時是修咸頓角球進攻，韋斯咸解圍不遠，伏兵禁區外的修咸頓中場史超活岩士唐起腳，被韋斯咸守將伊沙迪奧普截到，此時是58分32秒，他傳予在左路空位較多的米查利安東尼奧。

28歲的米查利安東尼奧大步推進，多名韋斯咸飛奔支援，而修咸頓球員的趕住回防。4秒之後，當米查利安東尼奧推過中線時，韋斯咸形成了5打3的快攻優勢。他在58分37秒傳中，皮球彎過恩華利尼及奧里奧爾羅美奧，精準地落地在菲臘安達臣腳下。菲臘安達臣推入禁區，在58分41秒起腳，下一秒入網。

菲臘安達臣（左）今場梅開二度。（Getty Images）

韋斯咸快攻10秒逐格睇：

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韋斯咸快攻入球片段：

韋斯咸由後防由守轉攻，到前鋒起腳入網，整個攻勢只有10秒。25歲的菲臘安達臣今場梅開二度，帶領韋斯咸最後作客以2：1反勝修咸頓。菲臘安達臣一直是球壇享負盛名的「妖人」，效力拉素時，常與豪門勁旅傳出緋聞，但他今夏以4200萬鎊加盟韋斯咸。他今季聯賽射入8球，為隊內首席射手。

菲臘安達臣今季累積了8個聯賽入球。（Getty Images）

韋斯咸主帥柏歷堅尼賽後大讚菲臘安達臣。（Getty Images）

韋斯咸主帥柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）賽後說：「當然他是一名與眾不同的球員，他在每場比賽都可以有重要貢獻。我覺得他還可以繼續進步，他現在還是太容易失控球，或者他要明白，在英超要保持住控球在腳是很困難的。不過，他每場都能有重要貢獻，這是他最珍貴的特質。」韋斯咸贏波後得27分，排第9位，而修咸頓則以15分排第16位。

菲臘安達臣（中）今季表現不俗。（Getty Images）