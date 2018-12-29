【英超】曼聯迎般尼茅夫　蘇斯克查勸盧卡古山齊士改善表現靠自己

曼聯將於英國時間明日出戰英超，在奧脫福迎般尼茅夫。曼聯領隊蘇斯克查昨日（12月28日）開記者會，講到傷兵情況，還有他對盧卡古及阿歷斯山齊士的看法。

對於傷兵情況，蘇斯克查向傳媒交代，他說：「我們昨日（12月27日）放假，所以還未有太多的訓練，大家今日（12月28日）才回來。盧卡古、安東尼馬迪爾及阿歷斯山齊士昨日有微量訓練，希望他們今日可以參與操練，看看他們的狀態吧。馬高斯盧祖及麥湯米尼看來很快可以歸來。基斯史摩寧腳痛，或者要到新年對熱刺的比賽才有機會復出，但你總不能預知未來。」

蘇斯克查上任曼聯主帥後，帶領球隊兩連勝。（Getty Images）

阿歷斯山齊士早前回智利養病，已經回到英國操練。（Getty Images）

曼聯鋒線兩大球星盧卡古及阿歷斯山齊士過去兩場未有上陣，有記者問蘇斯克查，他能否像幫助保羅普巴那樣去令盧卡古及山齊士改善表現，但這名球員時代被稱為「娃娃臉殺手」的挪威籍主帥說：「我認為你想錯了，對於他們場上表現，我不能做到任何事。普巴做到了，我亦跟安東尼馬迪爾、盧卡古及阿歷斯山齊士談過，我只是帶領他們入球場，但他們在場上的發揮取決於他們自己。我不認為我曾對普巴做過什麼，一切都在乎於他們自己。」

他續說：「當你有機會以球員身分去比賽，你必須要做好自己本份。我會給予意見及指導，還有自由，但我不會告訴你在某個位置要做什麼，這就是我一直做領隊的作風。你們應該好好運用自己的想像力及創造力去享受為球會比賽，這是你們人生中最美好的時光。」

盧卡古因家事請假，缺席了蘇斯克查領軍的頭兩場比賽。（Getty Images）

蘇斯克查將會帶領曼聯對般尼茅夫。（Getty Images）

蘇斯克查盛讚上場對哈特斯菲梅開二度的普巴，他說：「我認為普巴是一名頂級球員，我是世界上其中一名最好的球員，他已經做得很好，他還是一名身材高大的球員，能夠贏得爭頂及搶截。他跟其他球員一樣，態度是完美的，這是十分重要的。他一直在最高水平，我們將會圍繞他建立團隊，我們擁有很多有實力的球員。」

蘇斯克查盛讚普巴的表現。（Getty Images）

蘇斯克查強調，右閘路爾斯華倫西亞是他心目中的首席隊長，「路爾斯華倫西亞健康的時候，他就是我們的隊長。經過一些艱苦的訓練後，他準備好在這段繁忙的賽程中候命。沒有太多右閘的能力比他優秀，你會見到他戴上隊長臂章。」

被問及更衣室內的氣氛，蘇斯克查說：「當你贏波，大家都會開心，所以我們要保持這個勢頭。過去兩場比賽的表現非常好，那是我領軍後首場比賽以及首場奧脫福主場比賽，希望對般尼茅夫時可以保持這股氣勢。當你輸波的話，你就很難見到笑容。」