【排球精英賽】學界感人時刻　體藝復仇成功　全隊激動落淚

賽馬會體藝中學男排隊昨日（28日）驚險擊敗東華三院盧幹庭紀念中學晉身8強，今場對手為上屆精英賽8強曾碰頭的喇沙書院。去年體藝男排被喇沙淘汰出局，全隊賽前明言今場志在復仇。雖然先失一局，但體藝仍憑著他們驚人鬥志，連追兩局25：19、15：13反勝喇沙，賽後不論體藝球員、教練都為這場得來不易的「復仇戰」流下男兒淚。 攝影：徐焌然

於學界賽事中，常見學生取得勝利後流淚，但連教練都無法忍住眼淚的場面，實屬罕見，體藝教練黃俊偉解釋：「作為校友，執教母校的感覺格外不同。還記得學生時代都是由陳sir（陳乃富，現只執教體藝女排）帶隊，近幾年他放心將男排交給我。回想起整個人生歷程，由奪得精英賽冠軍、就讀大學，再代表香港出賽，所有東西都是體藝給予我的。」一番肺腑之言，可見黃sir對母校的深愛。

喇沙對體藝，恰巧是去年精英賽8強「翻版」。（徐焌然攝）

喇沙受制於體藝防守，未能打出水準。（徐焌然攝）

教練黃俊偉落淚：感激體藝給予一切

去年8強不敵喇沙出局，到今屆復仇成功，作為香港沙排代表隊成員的黃俊偉感觸良多：「他們（喇沙）以（去年淘汰我們的）同一教練、同一班底，雖然我們的體能條件並沒有其他學校般好，今日我們憑着大家努力作配合，才能取得勝利。我相信配合是沒有天份可言，一定要靠球員花時間磨練而成。」比賽中可見黃sir並沒有上場對盧幹庭紀念中學般淡定，不時一臉緊張，「整場比賽我仿彿與一班球員一起落場作戰一樣，我與他們一起慶祝，感覺上全場我都與球員緊扣在一起。」教練的眼淚，絕對是喜悅的淚水。

趙善堯今場繼續發揮出色，於關鍵時刻挺身而出。（徐焌然攝）

體藝擊敗喇沙，打入4強。（徐焌然攝）

體藝揚言如入決賽全隊即剃光頭

繼上一場擊敗盧幹庭之後，關鍵時侯繼續有發揮出色的趙善堯（堯仔）樂見球隊脫胎換骨，「決勝局一開始就連輸幾分，但隊友第一句說話並不是埋怨，而是向大家說：『唔緊要，我哋追到！』換作以前，我們可能已經一早放棄。」堯仔更將目標放至決賽，「一班隊友已有約定，假若能夠殺入決賽，便會全隊剃光頭！」與隊友瘋狂一次，可謂青春樂事。

賽後體藝上下感動落淚，相擁慶祝。（徐焌然攝）

體藝男排繼前年再度殺入精英賽4強。（徐焌然攝）

復仇成功 「大槌」哭成淚人

體藝主攻手戴坤翔賽後哭成淚人，對於球隊「復仇」成功，他萬分感動，「仍然不敢相信（擊敗喇沙）成真，今場首局我輸到『腳震』，不斷被對方針對發球，幸好隊友信任我，最終球隊亦憑此信念反勝對方。」今場反勝，對於體藝男排來說，不僅只是一場勝利，而是證明他們過去一年的努力。

晉級4強後，體藝男排明日將會對陣8強淘汰筲箕灣官立中學的大埔北區冠軍、香港道教聯合會圓玄學院第二中學，力爭決賽入場券。

戴坤翔（左）、隊長莫皓智（右）。（徐焌然攝）

排球精英賽男、女子4強賽程