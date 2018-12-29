【排球精英賽】隊長「拗柴」淚奔離場　林漢光八強被培英反勝

2018-2019年度全港學界精英排球比賽今日（29日）繼續於青衣體育館進行八強賽事，五旬節林漢光中學面對培英中學，雖有首兩仗表現令人驚艷的港少代表溫迦南及主攻手林浚義壓陣，亦先取下首局，但隊長林浚義因救波誤撞欄杆「拗柴」，受傷離場。頓失精神支柱的林漢光中學愈打愈頹，被培英中學連追兩局25：22、15：8，無緣晉身四強。 攝影：徐焌然

林浚義於首局尾段「拗柴」，當時他為了「救波」而撞向近裁判方面的網欄，不慎左腳踏在欄杆上，再加上「救波」時的衝力，導致受傷。雖然最後球隊仍能拿下該分，但代價相當沉痛，首局林漢光中學險些不能守住林浚義離場前的領先優勢，與培英打至「刁時」後，才險勝26：24。

主力退場 林漢光球員第二、三局崩潰

隊長受傷，林漢光中學軍心明顯受影響，第二局打不出應有水平，最終被培英以一局25：22扳成平手。來到關鍵的決勝局，林漢光中學球員先輸數分，及後無不垂頭喪氣，另一主力溫迦南更因對球證判決不滿，發脾氣將球打上天，遭球證警告。第三局培英以15：8輕取林漢光中學，眼見球隊出局的隊長林浚義只能坐在場邊，默默垂淚。

林浚義「救波拗柴」前一刻。（徐焌然攝）

林浚義倒地後，另一主力溫迦南馬上前去查看其傷勢。（徐焌然攝）

林浚義：對唔住一班師弟

因傷黯然告別精英賽，林浚義賽後一臉遺憾，「我對唔住一班師弟，如果今場是技不如人而落敗，我也能夠接受；但如今是這個意外導致球隊被淘汰，這將會是我畢生的遺憾。」由於林漢光中學校方不允許中六同學參與精英賽，這名中五生已是最後一次參賽，因而非常懊惱，但他卻從沒後悔自己「救波」的舉動，「只要排球還未落地，每一球都一定要盡全力去追。」雖然接受訪問時，他已經止住淚水，但仍不禁哽咽。

隊長受傷倒地後，一班隊友緊張忡忡地圍觀。（徐焌然攝）

受傷後的林浚義不能走路，僅能坐在地上。（徐焌然攝）

看到隊長受傷 教練如「天跌落嚟」

教練王偉鏗形容當他看到林俊義受傷時，有一種「天跌下來」的感覺，可見他對愛徒傷出同樣心痛，賽後他對一班球員在隊長離場後的表現失望，「他們在該團結的時侯沒有團結，在地區賽時，即使我們對體藝落敗，士氣依然非常好。今場我理解一班球員於主力受傷的情況下會不知所措，但他們可以做得更好。」對於另一名主力溫迦南於第三局「發脾氣」，這名校友教練亦期望他未來可以改善：「其實我在第三局一早就想換他（溫迦南）離場，他已經被情緒影響發揮，應該要換走。」

港少代表溫迦南第三局明顯失去信心，表現大受影響。（徐焌然攝）

第三局林漢光中學球員已出現崩潰情況。（徐焌然攝）

+ 9 + 8 + 7

主力受傷影響大 溫迦南失信心

港少代表溫迦南為此解話，「我們沒有預想過會有隊友受傷，自己受了衝擊，導致失去信心。」他再表示今年球隊「籤運」很好，應該可以打入四強，「非常可惜，以球隊實力可以戰勝培英，但真的是非常不幸，希望下年都可以打出好成績。」正就讀初中的溫迦南，至少還有兩年的學界生涯，希望他能夠放下今場失利，重新出發。至於勝利一方的培英中學，四強將會面對奪冠大熱拔萃男書院。隊長鄭皓霖表示學校已經數不出有多少年沒有晉身精英賽四強，今場比賽是全隊努力的成果。