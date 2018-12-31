【拳擊】潘啟情3回合TKO對手　5月或挑戰世青冠軍

鐘聲劃破緊張氣氛，這場勝利是終結，亦是潘啟情的新開始。 除夕在澳門舉行的「世界青年國際洲際冠軍戰」，潘啟情（Raymond）在其職業生涯第8戰，不負眾望僅3回合便TKO擊敗19歲泰國新秀艾獲特沙諾路斯，出道至今7勝1負，夢寐以求的世青冠軍僅一步之遙。

成為職業拳手兩年半，22歲的潘啟情終迎來生涯首場世青級別賽事，是明年爭奪世青冠軍前關鍵一戰。第一次在澳門比賽的Raymond於第2場登場，穿上黑色背心外套的他在歡呼聲中踏上擂台，身形相近的二人首回合甫開賽便埋身肉搏，面對硬淨的艾獲特頻出直拳迎戰，Raymond均以靈活的晃身和勾拳還擊。

潘啟情在除夕出戰生涯第8戰，獲勝後錄７勝１負，來年5月有機會挑戰夢想的世青冠軍。（鄭子峰攝）

Jay大讚Raymond大進步，現在已有能力出戰世青金腰帶戰。（葉詩敏攝）

對手在第2回合加強攻勢，惟月中由日本特訓回來的Raymond未有進退失據，中段還以重拳。第3回合雙方多了埋身戰，Raymond雖曾中拳仍以驚人意志壓迫對手，Raymond末段主動進攻，頻以近身勾拳擊至對手一度跪低，其後乘對手體力下降出拳狙擊，最終在第3回合極速T.K.O泰國拳手。

除了自己的世青冠軍夢，潘啟情血汗交織也只為：「我想與團隊一起撐起香港拳擊」。（鄭子峰攝）

獲勝一刻Raymond與教練相擁，更向繩邊記者打招呼，戰場外一貫親和，他賽後坦言3個回合中取勝是意料之外：「教練Jake賽前都很希望早段能完結比賽，但我想應要到後段約7個回合，心想對手最低體能都可應付到6個回合。」Raymond在訪問區仍難掩興奮，經理人劉志遠（Jay）亦大讚這名拳手的力量和命中率大有進步，連Raymond本人亦表示在力量方面有所提升：「感覺到自己的重拳明顯有效果，對手被我擊中時唇也爆了。」

兇狠的眼神換成勝利的笑容，潘啟情在繩邊看到記者時呼喊記者名字，難得看到可愛一面。（鄭子峰攝）

「希望與團隊一起撐起香港拳擊」

曹星如在與拳館約滿後回歸業餘擂台，一直背負「曹星如師弟」名號的Raymond自當成為焦點，惟人們大概漠視了一點，星如去年尾養傷休戰後，Raymond在大家看不到的地方晝夜不分修行，勝利和光環都是憑血汗交織打回來的。想必是在日本的苦練有所收成，不過他月中由日本返港時病倒，令踏上擂台前仍為體力憂心。「日本回來時信心很夠，但回來後發燒，賽前練習5個回合已上氣不接下氣，直到上星期才稍為上力。」

僅3回合便TKO對手，潘啟情在2018年最後一役贏得了勝利以外的自信。（鄭子峰攝）

在本年度的最後一天取得關鍵勝仗，Raymond感嘆不知不覺已打完職業生涯第8戰，出道僅兩年半的他一直都徘徊在相信和懷疑自己之間：「最深刻是未打這一場比賽前，會質疑自己可不可以走下去。以前會不停想自己得唔得，相信和懷疑中左右搖擺，但自知現在責任大了，便沒有退路，我希望與團隊一起撐起香港拳擊。」

成功的人不一定是贏在起點，卻是贏在轉折點。一關又一關，手抱3條金腰帶的Raymond直言現在人生目標很明確：「世青金腰帶！還有贏好每一場賽事！」

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經理人：最快安排5月世青戰

經理人Jay可說是Raymond的伯樂，由「地標戰」到生涯首場敗仗後重新振作，在邁向世青冠軍路上一直陪伴在旁，他坦言現在的Raymond已夠資格和能力挑戰世青冠軍。「他進步了很多，拳重了、出拳時機也準了，唯一是10個回合比賽必須要學會留力，但他今場還是會衝上去。有沒有心態和能力去了解體力，準備世青上還差這一點點。」

他透露在明年5月12日於香港舉辦的拳賽，或會為Raymond安排世青金腰帶賽，若日本新星池間亮彌拒絕應戰，Jay表示會與WBC爭取。