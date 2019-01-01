【澳網】若費達拿衛冕穩袋2259萬　總獎金較2011年增加159%

澳洲網球公開賽（Australian Open）在1月14日舉行首圈賽事，今屆總獎金較去年多14%為6250萬澳元（約3.44億港元），與2001年相比增加逾351%，至於外圍賽球手今屆受惠幅度最明顯。

今年總獎金較去年增長14%至6250萬澳元（約3.44億港元），比2001年增加351%，即使與2011相比亦增加159%，可見近年澳網在商業上發展明顯。男/女單亞軍獎金是205萬澳元（約1129萬港元），冠軍將獲410萬澳元（約2259萬港元）。增長幅度最多的是外圍賽獎金，即使在外圍賽首圈出局仍有1.5萬澳元（約8.26萬港元），為去年雙倍，外圍賽次圈單打球手獲2.5萬澳元、第3圈的獲4萬澳元。如打入正賽首圈的單打球手得到7.5萬澳元（約41.3萬港元），增幅為25%。

費達拿去年度於澳網贏得第20個大滿貫，一時感觸落淚。（資料圖片）

2018澳網決賽男、女單令人難忘（按圖放大）

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澳網賽事總監Craig Tiley稱，獎金增加代表組織願意投資，製造可持續的職業環境予球手︰「我們盡可能照顧球手，以保證他們在澳網有良好的記憶。球員是節目的焦點，他們令觀眾入場，也引領下一代成為球員。」