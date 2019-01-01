【足球】C朗世界盃後未曾戰國際賽　揚言2019重披葡萄牙戰衣

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與美斯在世界盃後，雙雙沒有在國際賽出戰。2019年首天便傳來好消息，33歲的C朗親口承認強勢回歸，有望帶領葡萄牙主場征戰歐洲國家聯賽決賽周。

C朗拿度在世界盃分組賽首戰對西班牙連中三元技驚四座，球隊最後於16強不敵烏拉圭出局。世界盃後C朗未曾入選國家隊，葡萄牙錄得3勝3和不敗，在歐洲國家聯賽力壓意大利、波蘭首名晉級決賽周。

葡萄牙晉歐洲國家聯賽決賽周

事隔半年，C朗拿度在訪問中提到國家隊的情況，向球迷大派定心丸︰「我33歲了，轉了效力球會的地方，工作方式、隊友、足球及個人方面都出現轉變。我與葡萄牙足總都同意，免卻我在今季前半段出戰國際賽，我認為這是最好的選擇。2019年我有意歸隊了。」歐洲國家聯賽決賽周於葡萄牙舉行，主隊有機會在C朗拿度領軍下先對瑞士，若晉級決賽，將於波圖的火龍球場對英格蘭或荷蘭的勝方，是主場揚威的好機會。

C朗拿度自世界盃16強負烏拉圭後，未嘗為葡萄牙國家隊出戰。（資料圖片）

葡萄牙近3場賽果（按圖放大）

C朗拿度今季由皇家馬德里轉投祖雲達斯，他未敢豪言歐聯在望︰「各支球隊的技術、戰術、體能都提升，愈來愈難贏，這正是我努力保持在最高水平的原因。奪得歐聯當然美好，我會很高興，不過就算未竟全功，也不是世界末日。」