【英超】阿歷斯山齊士對紐卡素復出　蘇斯克查證費格遜探訪卡靈頓

上任後帶領曼聯取得3連勝的蘇斯克查，今日會繼續出戰英超快車，領軍作客賓尼迪斯的紐卡素。他在昨日的記者會上透露，阿歷斯山齊士可以候命，並且有信心這名智利前鋒可以在現時的戰術中獲益。蘇斯克查還證實，前曼聯領隊費格遜上周六獲邀到訓練基地探訪，給予職球員鼓勵。

蘇斯克查上月就任曼聯看守領隊後，帶領球隊取得3連勝，攻入12球而僅失3球。在香港時間今晚深夜4時，曼聯將作客紐卡素。在賽前記者會上，蘇斯克查談到傷兵情況，他表示阿歷斯山齊士將會在缺陣個多月後復出，「他會參加（今場對紐卡素），他總想比賽，這是他的性格。」

蘇斯克查（右）上任後帶領曼聯3連勝。（Getty Images）

蘇斯克查續說：「我覺得他很期待上陣，他入幾球波（在上周六的訓練），令人鼓舞。他近幾日訓練得好好，他想對般尼茅夫時復出，但我們要好好安排，始終他缺陣了一個月。」山齊士加盟曼聯一年，但尚未很快融入球隊，至今僅入4球。蘇斯克查表示，山齊士會在現時的戰術中獲益，「我認為他可以從場上的換位及走位中得益，只要製造得夠多機會，放波入進攻區域的次數愈多，他就是我們珍貴的球員。」

蘇斯克查還表示另一前鋒拉舒福特的傷勢不嚴重，他說：「我覺得拉舒福特都可以上陣，他一直努力操練，雖然他有點累，但可以候命的。」不過，中堅艾歷拜利上場領紅被逐，停賽3場，今仗避戰。

阿歷斯山齊士準備好復出。（Getty Images）

日前有傳媒披露，曼聯傳奇領隊費格遜獲邀，在上周六到訪卡靈頓訓練基地。蘇斯克查確認了這個消息，他說：「我跟了他（費格遜）15年，明顯地，在那15年他對我的影響比起過去一周多得多，但我一直與他保持聯絡。他有來探訪，很享受回到訓練場的時間，他與我們聊天，並鼓勵我們。」