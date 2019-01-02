【網球】費達拿歷史性撼細威　領瑞士賀文盃挫美國

昨晚（1月1日）在澳洲珀斯舉行的賀文盃分組賽，引起全球網球迷的關注！「瑞士天王」費達拿及「細威」莎蓮娜威廉絲歷史性首次在賀文盃交鋒，兩人分別代表瑞士及美國出戰混雙，結果費達拿與拍檔芭蓮達賓錫直落兩盤贏細威及迪亞科，瑞士總場數贏2：1。

賀文盃B組6屆冠軍美國大戰瑞士，廣受關注，因為網壇的男單及女單霸主將歷史性首度交鋒。在第一場男單，瑞士的費達拿先以6：4及6：1輕取美國的迪亞科（Frances Tiafoe），之後到女單，輪到美國的細威以盤數2：1反勝瑞士的芭蓮達賓錫（Belinda Bencic），兩國打成1：1。兩位霸主都在單打順利勝出，萬眾期待，費達拿鬥細威上演決定勝負的一場混雙。當地傳媒更誇張地表示，今場的矚目程度可比擬1973年由金夫人（Billie Jean King）對歷格斯（Bobby Riggs）的性別大戰。

費達拿在男單輕鬆勝出。（Getty Images）

費達拿對迪科亞男單比賽中，連續兩記反手直線得分：

費達拿夥拍芭蓮達賓錫，首盤先以4：2贏細威及迪亞科，第2盤形勢緊湊，打到第7局，最後瑞士組合贏細分5：3，直落兩盤擊敗美國組合。衛冕的瑞士贏場數2：1，在賀文盃B組兩戰全勝。今場有超過1.4萬名觀眾入場，創賀文盃單節的入場人數紀錄。

兩隊賽前合照，分別是美國的迪亞科（左起）、細威、瑞士的費達拿及芭蓮達賓錫。（Getty Images）

費達拿與拍檔芭蓮達賓錫「密密斟」。（Getty Images）

Oh what a night 🎾🔥 pic.twitter.com/Fj9arBT6Ni — Roger Federer (@rogerfederer) 2019年1月1日

賽後，費達拿及細威化敵為友，拿起自拍棍，拍了一張網壇的世紀合照；兩人合共贏得43次大滿貫單打冠軍，其中費達拿贏過20次而細威則有23次。談到能夠與細威交手，費達拿賽後說：「非常有趣，而且極之榮幸！」他素聞細威發球以力量見稱，今仗終於可以親自見識，他說：「我接發球時很緊張，因為大家都說她的發球很強，我亦終於見識到了，的確很難捉路。」

賽後，兩對組合握手。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

37歲的細威則說：「很失望，最終輸波了，但這場只是我的熱身賽，而且充滿樂趣。我們在同一個時代中成長及成名，感覺很正！我還想帶女兒出來，跟他一起拍照。」細威亦講到費達拿的發球，她說：「無論場上還是場下，費達拿都十分優秀。我覺得他的發球被外界低估，他的發球很致命，你很難捉摸到他的路數。」

細威拍檔迪亞科請費達拿「食波餅」片段：

美國對瑞士混雙精華片段：