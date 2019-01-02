【羽毛球】李宗偉下周恢復體能訓練　目標4月馬來西亞公開賽復出

患上鼻咽癌的馬來西亞羽毛球名將李宗偉表示，他希望在4月的馬來西亞公開賽復出。他計劃在下周恢復體能訓練，如果農曆新年後覆診獲醫生准許，他將會全面復操。

36歲的李宗偉去年中患上鼻咽癌，到台灣接受療程，之後回馬來西亞休養。他接受馬來西亞媒體《星報》訪問，談到復出計劃。他說：「我聖誕節期間又去台灣時，我是很害怕的。我必須再做一輪身體掃描和血液檢查。幸運的是，癌症沒有擴散，我很好。醫生為我訓練開了綠燈，但遺憾的是訓練不能太費力。我只被允許使出30%的力氣，但我也同意這樣做，這是個好的開始。農曆新年過後，我還會再次回到台灣，讓醫生決定我是否可以接受全面訓練。」

李宗偉去年11月出席記者會，與傳媒分享他的抗癌經歷。他在最近的訪問中表示，將會在1月第二個星期復操。（視覺中國/資料圖片）

李宗偉表示會在下周開始訓練，並以訓練體能為先，他說：「我需要恢復體能。我不太擔心我的技術……它就在那兒，重新撿起來並不難。」李宗偉渴望參與2020年東京奧運，他會以這個想法及目標支持自己重新開始訓練，他說：「我知道重新開始會很困難，因為我不知道當我發憤圖強時，身體會如何承受。但我的思想集中在渴望獲得奧運會參賽資格的念頭上。有些人希望我徹底退出，但有些人鼓勵我繼續打下去……如果連試都不試，我會後悔的。」

李宗偉的目標是參加東京奧運，他希望在馬來西亞賽復出。（視覺中國/資料圖片）

李宗偉過去3屆奧運均奪銀（按圖放大）：

如果一切進度良好，可以在農曆新年後全面訓練，李宗偉認為最早可以在4月初的馬來西亞公開賽復出，之後參加5月中舉行的蘇迪曼盃，那個是關乎奧運積分的大型比賽。

雖然過去半年專心治療及養病，但李宗偉都有留意羽壇，看過亞運、中國、香港及丹麥公開賽，他認為桃田賢斗改變打法及風格後，已經成為羽壇的「擂台躉」，人人都想擊敗他。對於惺惺相惜的老對手林丹，李宗偉則說：「跟我一樣，他也在為自己爭取參加另一屆奧運的資格。我想如果我們兩個都能去東京，那將是非常了不起的。」