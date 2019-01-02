【足球】理文彭利拿元旦菁英盃入波　竟是2019全球首球？

港超近年多巴西兵，連巴西傳媒對香港足球的關注程度亦大為提高，連本地菁英盃亦有留意。有巴西傳媒報道，理文巴西前鋒史提芬彭利拿昨日為球隊在菁英盃首開紀錄的那球十二碼，是2019年的全球第一球！

雖然要核實這項資料有點難度，因為難以考證全球每個國家在1月1日有否進行正式比賽。不過，《01體育》經過一輪查證，發現史提芬彭利拿這記入球，雖然不是2019年全球正式比賽的首個入球，但起碼會是男子職業比賽第一球。

史提芬彭利拿12碼中鵠，為理文先開紀錄。（袁志浩攝）

巴西傳媒報道彭利拿元旦日入球：

昨日那場理文對香港飛馬的菁英盃分組賽，在本港時間下午2時30分開波，戰至28分鐘，理文倒戈的前鋒梁嘉恆引球推進，引來飛馬中堅羅斯瞓身攔截時犯手球，遭球證判罰12碼，極刑由史提芬彭利拿作劊子手，當時為香港時間下午2時58分。

史提芬彭利拿元旦日入球後興奮得跪地舉手慶祝。（袁志浩攝）

如果要找一個比彭利拿破網時間更早的入波，當然要往更靠近國際換日線的國家搜尋。最接近國際換日線的那些太平洋島國有沒有舉行正式比賽實在難以考證，而位處大洋洲的澳洲，昨日雖有一場澳職聯賽由西悉尼流浪對墨爾本城的聯賽，但開賽時間較理文對香港飛馬遲兩小時。另一與香港時區相對接近的國家巴基斯坦，昨日亦有聯賽上演，不過開賽時間為本港時間昨日下午3時，故開波時彭利拿已入球。其餘國家在本港時間昨午，則未見有正式比賽安排。

元旦日澳、日女足比賽 兩入球時間更早

不過，以正式比賽計，彭利拿這記入球只算是男子職業賽事的2019年首球，因為原來昨日在澳洲及日本這兩個時區較香港更前的國家，各有一場女子正式比賽。其中日本昨日進行了女子足球皇后盃決賽，比賽在香港時間下午1時45分展開，由日視美人對INAC神戶雌獅，INAC神戶雌獅前鋒増矢理花，在上半場42分鐘，即本港時間下午2時27分取得入球，這球極有可能是2019年全球所有正式足球比賽首個入球。

西悉球員Georgia Yeoman-Dale（紅衣）於元旦的入球，可能是2019年正式足球比賽的全球第二球。（Getty Images）

與此同時，澳洲女子職業聯賽亦有由西悉尼流浪女子對墨爾本城女子的第9周聯賽上演，西悉球員Georgia Yeoman-Dale在開賽後14分鐘，即本港時間下午2時34分破網，時間上同樣早過史提芬彭利拿操刀入十二碼，所史提芬彭利拿嚴格上只射入了男子職業比賽的第一球。