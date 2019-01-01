【菁英盃】梁嘉恆倒戈為理文奠勝　飛馬組聯隊戰賀歲盃

本地足球於2019年首場賽事，由香港飛馬及理文今日（1月1日）於旺角大球場上演菁英盃B組分組賽，倒戈的理文前鋒梁嘉恆上半場先博得12碼，這位澳門射手下半場再射入燕梳球，最終理文以2：0擊退對手，贏得逾3個月來首場勝仗，主帥陳曉明希望球隊可擺脫上半季陰霾，於2019年重新出發。

理文今季首度出戰菁英盃，繼續派出常規陣容中的兩位U22小將鄭兆均及余煒廉，而陳銘剛及陳衍光亦獲擔正機會。去仗擊敗東方龍獅的飛馬，今仗收起射手查維斯，以外援艾華及佐佐木周帶領「00後」小將張憙延攻堅，而昨日正式加盟的大衛拉菲爾則未有列入大軍名單。

梁嘉恆倒戈建功 飛馬尾段轟炸不果

雙方上半場攻勢不多，飛馬5分鐘有祖連奴接應黃俊皓右路傳中，飛身「插水式」頭槌迎頂斜出。兩分鐘後理文前鋒梁嘉恆偷走張志勇腳下球後單刀，惟推甩腳下皮球被出迎的梁興傑快一步沒收。其後兩軍戰況陷入膠着，中場欲組織卻頻頻斷纜，只曾作數次遠射嘗試，直至28分鐘理文打破僵局，飛馬中堅羅斯瞓身攔截梁嘉恆推進時犯手球，遭球證判罰12碼，極刑由史提芬彭利拿作劊子手，輕鬆射破梁興傑十指關，半場理文領先1：0。

飛馬中堅羅斯飛身攔截梁嘉恆，不過落地時手部觸碰皮球，令球隊輸12碼而落後。（袁志浩攝）

飛馬VS理文圖輯（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

換邊後飛馬即換入查維斯及張國明，嘗試扭轉局勢，不過47分鐘卻被倒戈的梁嘉恆門前撞入，飛馬被拋開至落後0：2。飛馬雖有查維斯於前線衝鋒，惟效果並不明顯，至68分鐘再換入陳肇麒，尾段以高空攻勢轟炸對手。80分鐘佐佐木周右路開出罰球，伏兵遠柱的隊長張志勇迎頂，未能命中目標；5分鐘後輪到張國明左路斬中，查維斯禁局內抽射亦告高出，最終理文保持勝果至完場，以2：0擊敗飛馬，取得自去年9月30日在聯賽小勝凱景後，於各項賽事中的首場勝仗，並於B組以較佳得失球反壓飛馬，升上次席。

倒戈的理文前鋒梁嘉恆今仗表現活躍，取得進帳幫助球隊取得久違的勝利。（袁志浩攝）

陳曉明：踢法及陣形開始成熟

由季前揚言「大換血」增兵兼劍指聯賽三甲，至季初成績不似預期，理文終在2019年首日重返勝軌，主帥陳曉明賽後指望勝仗可助球隊重新出發：「球隊踢法及陣形開始成熟，其實之前數場比賽亦踢得不錯，只是未能轉化成入球，令球員信心下降。今仗我們踢出內容、防守緊密，第二度保持零失球，第二個入球亦可是少有的漂亮組織，球員在『first touch』及反擊方面都有所提升，期望今年所有事都愈變愈好（changing better）。」

兩軍10月中曾於聯賽交手，當時理文以0：4大敗，陳曉明指理文全隊較年輕，常規陣容中亦有符合菁英盃比賽資格的球員，於這項盃賽中較有條件及優勢，加上球員成功堵塞當時問題，因此值得拿下勝利，希望即使聯賽未能獲取佳績，仍可盡量爭取盃賽錦標。陳曉明亦透露球隊會於冬季轉會窗增兵，惟詳情有待公布。

下半場換入隊中神射手查維斯的飛馬，尾後多番攻門，惟始終未能撕破理文防線。（袁志浩攝）

飛馬落實接手賀歲盃 組聯隊出戰迎列強

至於飛馬主教練陳浩然賽後承認己隊狀態不足，並稱今仗屬自己接任後踢得最差的一役：「超過3個星期沒有正式賽事，要保持狀態不易，但其實對方亦面對同樣處境。」他表示會繼續發掘本地年輕球員的潛質，給予更多機會，並期望球隊13日聯賽出戰佳聯元朗時會有改善。

外界一直盛傳飛馬會接手舉辦2019豬年賀歲盃，陳浩然承認有關消息，並指屆時會由聯隊作為香港代表出戰：「球員不單止會由飛馬組成，亦會有其他球隊的成員，惟飛馬會佔大多數，類似過往的港聯形式。」不過對於聯隊會由誰人領軍，以及參賽球隊會否如外國傳媒所報導的山東魯能、鳥栖砂岩及奧克蘭城，陳浩然則稱詳情會於1月中的記招中交待。

佳聯元朗借用張健峰

另外，東方龍獅今日宣布將左後衛張健峰外借予佳聯元朗半季，並同時繼續擔任東方U14青年軍教練。今日踏入35歲的「張峰」今季只曾於聯賽及菁英盃各上陣1場，加盟元朗後有望獲得較多披甲機會，而元朗早前亦已簽入台灣中堅王睿作亞援，增强球隊防守實力。