【F1】舒密加五十歲生日　妻子稱「尊重私隱」病情續成謎

車神舒密加（Michael Schumacher）2013年滑雪受傷後，一直未有他傷勢的官方消息。昨天其妻子Corinna在聲明中稱要尊重車神私隱而未有說出詳情，只說舒密加已接受最好的治療。舒密加在1月3日50歲生日，其官方「the Official Michael Schumacher App」已可供車迷下載，讓大家再次感受車神的威水史。

2013年底舒密加與家人在法國渡假，滑雪時頭部受創，其後經過多次手術，以儀器維持生命。外間多番傳出車神的健康情況，包括艾朗素指車神身高由1.74米「縮水」至1.6米；去年12月《每日郵報》體育版（Sportsmail）傳出車神「已不需靠喉管協助呼吸及長期臥床」，但統統未經證實。

未有正面提及舒密加病情

外界相當關注舒密加的狀況，其妻子Corinna昨天同樣對病情三緘其口。她以舒密加一家名義發聲明，除了多謝各界關心外，也透露︰「團隊已盡全力幫助他，確保他接受最佳的治療。希望外界理解米高的意願，他一向希望保持私隱，祝大家2019年友誼永固及保持健康。」

舒密加2013年意外後，家人未有公開病情，妻子只說他一直接受最好的治療。（資料圖片）

1月3日是舒密加50歲生日，家人與Keep Fighting基金設立「the Official Michael Schumacher App」，提供虛擬博物館，予大家回味F1最成功車手的風光，車神官方App已於iOS and Android一同上線。

除了訪問外，App中也可找到舒密加的珍藏，年內將會繼續更新，提供更多資訊。聲明中指這個官方App「是里程碑，希望車迷可以從中享受快樂，希望大家都記住他的成功、紀錄和威水史」。

下載連結：舒密加官方APP

舒密加App截圖（按圖放大）