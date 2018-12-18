【F1】米高舒密加再傳「病情好轉」　法拉利辦展覽向車神致敬

「車神」米高舒密加（Michael Schumacher）2013年渡假時滑雪遇上意外，一直昏迷至今。外界對舒密加的狀況相當關注，但他的親友一直三緘其口，令外界對他的病情毫無頭緒。 近日有外媒報道指舒密加病情「有好轉跡象」，並將轉往美國達拉斯接受治療。

2013年底米高舒密加與家人在法國渡假，滑雪時不慎遇上意外頭部受創後，一直昏迷至今。其後經過多次手術，以儀器維持生命。

舒密加一家全面封鎖車神病況，5年以來他的病情曾多次傳出「好轉」或「惡化」的消息。今次傳出他病情稍有進展的，再一次是多次對此傳出不同版本消息的英國《每日郵報》體育版（Sportsmail）。有關報道指，車神「已不需靠喉管協助呼吸及長期臥床」云云。

無獨有偶，德國雜誌《Bravo》報道指，舒密加即將前往美國達拉斯，接受腦損傷的專科治療。

踏入12月，剛好是他發生滑雪意外5周年，此時傳出「病情好轉」的消息，到底純粹穿鑿附會還是真有其事，有待時間證明。

舒密加自2013年的滑雪意外後昏迷至今，近日再有外媒指他的病情「有好轉跡象」。（Getty Images）

法拉利為車神辦展覽

無論他的病情如何，米高舒密加在車壇崇高地位無可動搖，至今依然是法拉利車隊的「生招牌」。明年1月3日是他50歲生日，法拉利該日起在法拉利博物館為他舉行展覽，向這位一代車神致敬。

這個名為「Michael 50」的展覽，由法拉利車隊與「Keep Fighting Foundation」合辦。法拉利方面發言人表示，米高舒密加在車隊歷史上佔有一個相當重要地位，「舒密加在車隊中七奪世界冠軍（註：其中兩屆為班納頓、五屆為法拉利贏得），他為車隊貢獻無數，展覽可向這名『躍馬』史上最成功車手致敬。」

舒密加多年來在法拉利贏得5屆世界冠軍，成為車隊史上最成功的車手。（Getty Images）