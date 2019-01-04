【單車】李慧詩領軍征亞錦爭奧運分：有信心衛冕

印尼亞洲場地單車錦標賽即將在本月8日展開，香港女車神李慧詩（Sarah）今日率領短途車手在出發前於單車館作最後備戰，她坦言與去年亞運相比狀態稍有回落，惟重返亞運場地有信心能在主項的爭先和競輪賽爭取衛冕。 記者：葉詩敏 高詩琦 攝影：李澤彤

奧運資格賽當中，積分最高的當然是世界錦標賽，緊接的就是亞洲錦標賽，然後才到世界盃。港隊總教練沈金康坦言，目前以獲取東京奧運資格為最大目標，亦因而集中準備亞洲錦標賽，最希望在短途項目拿到「滿員」——即在爭先賽及競輪賽獲取最高積分，對於李慧詩在亞洲錦標賽的強項500米計時賽，或另有安排：「之前和之後分別有爭先賽和競輪賽，如果李慧詩的體力可以，就讓她參加，不然計劃裏會放棄。」他又指，Sarah的爭先賽200米速度較以往提高，「隨著她的能力提高，爭先賽的戰術，她的主動性和戰術風格也因此改變，不像以前比較被動。」

李慧詩上屆包攬3金，惟未落實會否出戰500米計時賽。（李澤彤攝）

香港單車代表隊備戰亞洲錦標賽（按圖放大）

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去年重點賽事的亞運會過後，單車隊未有停歇，接連出戰世界盃分站賽事，為東京奧運會計分周期爭取積分。李慧詩去年在亞錦賽蟬聯兼包攬3金，於剛過去的兩站世界盃取得2金1銅的她，今屆將出戰強項的爭先、競輪賽，以及團體爭先賽。她直言狀態未及亞運：「最近狀態不大好，只是正常發揮，沒有亞運時勇態，隨遇而安，但仍有信心在亞錦賽能取得獎牌。」

李慧詩與馬詠茹去年首次聯手出戰亞運團體競速賽，即踩出33.484秒刷新香港紀錄，對於能否在亞錦賽再下一城，Sarah卻未抱太大期望，原因是團體爭先項目自世界盃起改制，於賽道下方內圈增設海棉，隊友需重新適應：「她們在世界盃的表現未能突破自己，放海綿的新規則令她們成績回落了不少，希望她們能積極訓練，嘗試突破自己。」

李慧詩與後輩打成一片，大合照時婉拒置中：「青年軍都是我們未來之星嘛！」（李澤彤攝）

團體競速賽亦是奧運重點爭奪資格的項目，沈金康稱除李慧詩外，更需擔心第一棒的時間：「第一棒來說，李燕燕和馬詠茹都有希望，要看誰的狀態好，但李慧詩一定會上場。第一棒的成績還沒有明顯的突破，我們還有差距，希望她們能更努力進行突破性訓練。」今日現身訓練的19歲小將楊礎瑤，亦獲沈教練盛讚進步快：「不過她還不能參加亞錦賽，會讓她參加亞洲盃。」

此外，沈教練希望亞錦賽可以再獲媲美亞運（場地賽3金4銀）的佳績：「短距離問題不大，中長距離上我們都在邊緣，例如男女子麥迪遜賽和全能賽，必需發揮出像亞運的水平，苦能有亞運的成績，會回到一個比較高的位置，所以梁峻榮、張敬樂、逄瑤和楊倩玉會放棄一部分的公路比賽，重點突出在場地項目上。」

馬詠茹早前生病未敢停練，她表示今屆團體賽目標是前3。（李澤彤攝）

李海恩：自知不能完美 只想進步

去年首嘗亞運會和世界盃賽事的李海恩（Jessica），自言感覺到進步，惟未能在戰術上做到完美，「亞運後覺得自己在準備比賽上有進步，做好自己是發揮到實力的最好方法。不過戰術執行是我一直的難題，即使不斷重看影帶和研究，都未能做到完美。」她又感嘆謂：「完美這回事，我不知道可不可以追求得到，不過我只想進步。」對於今屆亞錦賽，她期望能在競輪賽取得獎牌而回：「這是我今年的第一個挑戰！亞運的成績也超越了自己預期，所以今次也想把目標放高一點。」問到早前炒車傷患，開朗樂觀的她笑言：「你不說我也忘了！」

李海恩表示「有信心100%搏盡」爭取奧運資格，搏盡便無悔。（李澤彤攝）

運動員在2019年只集中一件事：奧運周期積分，Jessica期望2019年能避免傷病，「只剩一年半便奧運了，任何受傷病痛都會有影響，身體健康便能全力去搏。」至於去年在亞運表現不俗的馬詠茹早前才大病初癒，她表示因大賽在即未敢停練，今屆僅參加團體爭先賽的她表示目標會放在前3。問到奧運周期可有壓力：「緊張都沒有用，每一場盡力做到最好便對得起自己，我認為不是每場都要爭甚麼名次，時間才是能界定自己。」

「我認為有些動力是學業轉化過來的，我喜歡這模式。」李慧詩說，從前只專注鑽研單車一度讓她很大壓力。（李澤彤攝）