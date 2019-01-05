【女子省港盃】韋婉婷赴日試腳受啟發　誓以表現回饋主帥信任

2018年對香港女足中場韋婉婷來說，是特別的一年。跳出舒適圈赴日本試腳，感覺不一樣的足球文化；在沒有球會落班下仍獲主帥信任，繼續入選港隊並攻入個人國際賽生涯首個入球。 2019年剛開始，港隊明日（6日）將作客廣東，迎來第4屆女子省港盃賽事，韋婉婷可延續「神奇之旅」嗎？

韋婉婷在2018年先後隨港隊出外征戰亞運、奧運亞洲區外圍賽第一圈，以及於關島舉行的東亞足球錦標賽外圍賽次輪，於奧運外圍賽中更在迎戰黎巴嫩期間，攻入個人國際賽生涯首個入球。不過原來這位26歲球員在下半年曾有一段長時間未有參與本地聯賽，抱着尋求新挑戰的信念離開香港，到日本五人足球聯賽球會試腳。即使最後未能留效當地球隊，「韋婉」仍受日本球員及環境所啟發：「初抵埗時隨球隊練習，感覺仍很輕鬆，但之後開始發覺其他隊友每一刻都很認真地訓練，強度就如真正比賽一樣，可能是我本身的水平低吧，不過無論速度、技術及心態，都讓我見識很多。」

放下包袱，韋婉婷首度離開香港聯賽到日本試腳，尋得實貴的經驗。（袁志浩攝）

敢以地面組織進攻 苦練射門望再作突破

由第一屆女子省港盃至今，「韋婉」每屆賽事都有份入圍決選名單，今屆賽事港隊有隊長陳詠詩及主力張煒琪回歸，她稱球隊進攻上變得更流暢，防守亦更穩健，自己亦希望借助在日本學習的成果，貢獻球隊：「以往普遍遭對手壓迫的話，我們便會有點膽怯，只求大腳解圍。不過由去年開始，我們在比賽中更敢於利用地面組織，希望這次可以保持控傳打法，甚至做得更好。自日本回來後，自己每一球會盡量搶得更快，逼隊友更快下決定；雖然自己年紀不算大亦不算小，亦會嘗試多提點後輩。」

女足主教練列卡度在「韋婉」未有球會落班時，仍決定徵召她出戰各項大型比賽，「韋婉」坦言令自己信心大增，昨日操練時列卡度不時將她放在翼鋒及前鋒位置，「韋婉」亦期特以表現回饋對方的信任，「這段時間有苦練射門，不過始終之前較少時間，要重拾狀態有一定困難，雖然很努力去試，但比自己期望仍有一段距離。」去年馮雅琪攻入港隊自比賽舉辦以來首個入球，惟這位射手今屆因工作關係未克上陣，當時以美妙長傳助攻的「韋婉」寄望自己可再作突破：「想呀！當然想入球！不過知道目標不要定太高，只要做到自己應該做的事，入球便當是Bonus吧。」

主教練列卡度在練習中將「韋婉」先後放於邊鋒及前鋒位置上，「韋婉」笑言亦未知最終會擔任那個崗位。（袁志浩攝）

對廣東大軍缺乏認識 列卡度：要令球員有奪冠的自信

港隊昨日於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行唯一一課全員出席的操練，現場所見，主帥列卡度將重點放在壓逼戰術及組織能力上，「我知道大部份球員都踢了很多場聯賽，所以要令她們對比賽有新鮮感。隊中多了不少年輕球員，但經過去年的比賽，大多已對球隊打法有一定了解。我們的水平正與其他國家拉近，今次個難得的機會，要讓她們相信自己可以贏得錦標，我有信心可以取得好成績。」惟他透露對廣東隊大軍沒有認識，僅知道對方或以於2018賽季獲得中國女甲聯賽冠軍而成功「衝超」的廣東梅州輝駿女足為班底，令他無法研究及作針對性部署。

一群女孩齊心追蹤夢想，有別於男足，女足的操練總是充滿笑聲。（袁志浩攝）

+ 7 + 6 + 5

港隊女足23人決選名單 守門員： 吳婉琪（車路士足球學校香港））、吳卓蔚（愉園） 梁蔚雅（傑志） 後衛： 馬澤純、冼仲意、王素嫻（愉園）、何悅寧、郭靖雯、林珊珊（公民）、麥可兒（大埔） 中場： 陳詠詩、張家茵、馮鍩鏞、何玫薇、葉婥欣、韋婉婷、袁凱狄（公民）、蘇鎧霖、姚希雯（愉園）、譚加娸（大埔） 前鋒： 張煒琪（公民）、彭子晴（愉園）、鄺穎茵（傑志）