【英超】利物浦向般尼茅夫送「雙基」　傳1月轉會窗引入兩員大將

一月轉會窗僅開始數天，英超球會已經各有異動。繼車路士極速從多蒙特簽入翼鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）後，榜首球隊利物浦亦開始轉會操作，先後送走兩名球員。其中2017年世青盃金球獎得主蘇蘭基（Dominic Solanke）以2120萬歐元（約1億9000萬港元）轉會費，加盟另一支英超球隊般尼茅夫；而近年備受傷患困擾的右閘尼達利基尼（Nathaniel Clyne）亦同時被外借予般尼茅夫。

蘇蘭基本為車路士青訓產品，但上季約滿後決定離隊，與另一支英超勁旅利物浦簽約。上季為利物浦英超正選上陣5場，後備入替16次，於球季最後一場對白禮頓的賽事中攻入他唯一英超入球。

蘇蘭基（右）上季最後一輪英超，為利物浦正選上陣攻入一球。（Getty Images）

蘇蘭基對白禮頓入球（51秒開始）

這位21歲前鋒為2017世青盃金球獎得主，當年整個賽事攻入5球，率領英格蘭捧起冠軍。冠軍陣容中另一位主力，效力愛華頓的中場基蘭杜維爾（Kieran Dowell）亦在今個轉會窗外借至英冠球隊錫菲聯。

蘇蘭基為車路士青訓出身，曾是藍軍青年軍主力。（Getty Images）

利記其後再借走基尼至般尼茅夫，隨着今季阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）「上位」成功，基尼上陣時間已經愈來愈少，外借亦希望他能夠打起狀態，擺脫傷患困擾。

佳尼今季傷癒復出後，僅為利物浦上陣288分鐘。（般尼茅夫官方Twitter）

送走兩名球員後，相信利物浦在今個轉會窗的操作仍未完成。有傳它們鎖定里昂中場費基亞（Nabil Fekir）及德甲球隊RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），其中迪姆華拿與球隊的合約只剩下一年半，RB萊比錫主席文拉夫（Oliver Mintzlaff）日前表示：「像RB萊比錫這樣的球隊，絕對不能接受迪姆華拿續滿離隊。」言下之意，就是假若迪姆華拿不跟球隊續約，RB萊比錫會將他掛牌求售。

迪姆華拿今季狀態回勇，於德甲攻入11球，暫時在射手榜排名第2。（Getty Images）