【英超】普列錫6400萬歐元轉會車路士　即時借回多蒙特至季尾

多蒙特的美國中場球員普列錫（Christian Pulisic）早前被爆轉投車路士，空穴來風，未必無因，多蒙特在今日宣布該名20歲的美國新星，以6400萬歐元的轉會費正式加盟車路士，但普列錫將以借用身份，在多蒙特留效至季尾，今夏正式披起藍色戰衣。

年僅20歲的美國翼鋒球員普列錫，在2015年加入多蒙特青年軍，於2016年初便有機會為一隊上陣，更在德甲與歐洲賽場中登場。普列錫於2016年4月攻入德甲的首個入球，以17歲212日之齡刷新德甲史上最年青的非德國球員入球紀錄。

普列錫早前已傳出離隊消息，結果在今日正式加盟車路士，但以外借身份效力多蒙特至季尾。（Getty Images）

普列錫在上兩季在「蜜蜂兵團」亦不乏上陣機會，但他今季受傷患困擾，至今上陣11場。普列錫年僅20歲，他在近兩季於多蒙特已展示自己的潛力，成為歐洲各大豪門的獵物。

在大除夕，前美國國腳，現任美國國家足球青訓教練的艾迪莊遜（Eddie Johnson），於個人的Instagram中「爆響口」，恭喜普列錫轉會車路士，但隨即刪除。豈料在兩日後，多蒙特便公布普列錫正式轉投車路士的消息。

車路士及多蒙特在各自官方網站宣布普列錫轉會的消息。（Twitter截圖）

車路士及多蒙特在各自官方網站宣布普列錫轉會的消息。（Twitter截圖）

多蒙特在官方網站中宣布消息，車路士以6400萬歐元的轉會費收購該名美國中場球員，但普列錫將以借用身份留效「蜜蜂兵團」至季尾，至來季才會正式披起藍色戰衣，為車路士出戰。普列錫在今夏轉投車路士，曾表明心跡戰美超的他，在今夏將夢想成真，在英超賽場中馳騁。

普列錫在2015年加入多蒙特青年軍，為青年軍出戰不少賽事。（Getty Images）

普列錫表示加盟車路士是他職業生涯的新挑戰，並且十分期待在英超中登場，「我將會在今夏加盟英格蘭其中一支傳奇球會，我相當期待轉投車路士，與一眾頂級球員合作，攜手為車路士在英超中爭取佳績。」