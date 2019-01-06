【德甲】拜仁高額罰款處分列貝利　千元「金牛」炫耀惹禍

列貝利嘆「金牛」被批「曬命」，火爆還擊被球會重罰！ 拜仁慕尼黑周日（6日）就列貝利，於twitter上以粗言穢語回應於網絡名廚「Salt Bae」餐廳，大嘆「金箔牛扒」一事，罰該名法國球星交出高額罰款以作懲戒。

現年33歲的列貝利，最近到「Salt Bae」的餐廳用膳，點了價值1000歐元的「金箔牛肉」，由Salt Bae本人親手表演刀功，「招牌灑鹽」交由列貝利負責，二人其後一起合照，言談甚歡。

不過列貝利拍片放上網後，得來不少球迷批評該名前法國國腳奢侈，「金牛」是用來炫耀多於食用。列貝利亦不甘示弱，在twitter爆粗還擊，更直言「X你粗宗十八代」，又指今時今日的成功是來自自己及一班信任及愛護他的人，指批評者「只不過是跌入自己鞋中的小石」般微不足道。

一塊鋪滿金箔的牛扒惹起了罵戰。（網上圖片）

列貝利指摘批評者時言詞充滿粗言穢語。（Getty Images）

拜仁名宿：列貝利應以身作則

拜仁名宿、現職球會體育總監的沙歷咸美錫近日向傳媒透露，在球隊冬季訓練營與列貝利見過面，已向他說明球隊向他作出處分的決定，並表示列貝利已經接受。「他的言論是拜仁慕尼黑不能接受的，列貝利作為拜仁球員及一名榜樣，亦無權使用這些詞句。」

列貝利正隨隊進行冬季集訓，已接受球會處分。（Getty Images）

沙歷咸美錫又指雖然明白列貝利，因為自己及家人被侮辱才會作出還擊，「但很可惜的是，他完全失控了」。

列貝利今夏將會與其好拍檔洛賓，齊齊離開拜仁；列貝利07年加盟至今，為拜仁上陣超過400場，並有122球進賬，8奪德甲冠軍，2012至13年球季助球隊奪得歐聯冠軍。