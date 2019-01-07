【西甲】皇馬主場兩球不敵皇蘇　爭議12碼無吹罰　蘇拿利大感不解

皇家馬德里在今輪西甲聯賽竟在主場「爆冷」，兩球不敵皇家蘇斯達。球證今仗判決惹起爭議，皇馬小將雲尼斯奧斯祖利亞在禁區內，疑似被對方門將碰跌倒地，但球證未有任何示意。

上仗聯賽被維拉利爾逼和後，皇家馬德里今仗主場迎戰皇家蘇斯達，卻未能在新一年打開勝利之門。皇馬開局不利，僅3分鐘卡斯米路（Carlos Casemiro）在禁區內犯下天條，拉跌對方的米基爾馬連奴（Mikel Merino）被罰12碼。皇蘇前鋒韋利安荷西（Willian Jose）操刀一射中鵠，客軍領先一球。皇馬其後積極反撲，但賓施馬門前失機，莫迪歷冷箭亦未能攻破皇蘇門將魯利（Gerónimo Rulli）的十指關。

開賽僅3分鐘，皇家蘇斯達便由韋利安荷西操刀12碼，為球隊先開紀錄。（路透社）

賓施馬在門前失機，錯過扳平的大好機會。（路透社）

今仗首度為皇馬於聯賽正選披甲的小將雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）在前線表現活躍，為對方防線製造不少驚險鏡頭。同時，蘇拿利在下半場亦換入伊斯高增強攻力，希望盡早收復失地，但盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）在61分鐘兩黃一紅被逐，增加了皇馬扳平的難度。

65分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞在左路一次突破，力壓對方守衛殺入禁區，魯利出迎時與他有接觸，但球證未有吹罰。落後的皇馬將隊長拉莫斯推前串演前鋒，但未能追和之餘，更被皇蘇的柏度古迪利斯（Ruben Pardo）於83分鐘把握機會頭槌攻門破網，鎖定2：0勝局。

莫迪歷的遠射亦未能攻破今仗表現神勇的皇蘇門將魯利的十指關。（路透社）

小將雲尼斯奧斯祖利亞首度在聯賽正選上陣，表現相當活躍。（路透社）

皇馬主帥蘇拿利表示今仗十分不順利，開局早段失守後，球隊盡一切努力希望平反敗局，並且對球證判決感不解，「今仗由開賽起便極速失守，打亂我們比賽的部署，我們及後努力地反撲，亦有相當多機會扳平，惜均未能把握。雲尼斯奧斯祖利亞的一球十分明顯被侵犯，這個必定是12碼，我並不明白為何球證未有對此示意。即使球證在當刻未有裁判，VAR亦可協助球證，但對今次事件竟毫無幫助，我感到相當困惑。」

雲尼斯奧斯祖利亞疑似12碼逐格睇（按圖放大）

雲尼斯奧斯祖利亞與皇蘇門將接觸後倒地，他對球證未有判罰12碼的決定相當不滿。（美聯社）

+ 3 + 2

皇馬主帥蘇拿利對球證未有判罰12碼的決定相當不解。（路透社）

皇家馬德里今季在主場第2度告負，同時亦是蘇拿利上任後，聯賽首度在主場落敗。皇馬在世冠盃捧盃後，連續兩仗聯賽均未能全取3分，跌出前四位，以30分暫列第5位；與榜首的巴塞隆拿的距離，則進一步拉遠至10分。

相反，皇家蘇斯達中止聯賽4連敗走勢，更是15年來首次在班拿貝球場贏波而回，暫以22分排第11位。

皇馬隊長拉莫斯在賽前高舉世冠盃獎盃，與主場球迷分享喜悅。（路透社）