【英超】西班牙大叔的愛　賓尼迪斯仍深愛利物浦

今季看紐卡素的比賽，幾乎是種折磨。大部分是英冠水平球員，勉強踢英超，明知他們已盡全力，努力跟隨戰術部署，結果多數還是要輸或失分。陣中最出名的不是任何一名正選球員，而是領隊賓尼迪斯（Rafael Benitez）。 手執利物浦、皇馬、華倫西亞前主帥這張無敵CV，2016年3月到紐卡素任「救火大隊長」令不少人跌眼鏡，降班後對他們不離不棄，旋即帶喜鵲重返英超，沒錯，這的確是愛啊。 至於是對誰的愛，便很難說了。

皇馬青訓體系出身，只踢過銀河艦隊預備組二軍，即是後備的後備。之後一邊讀大學，一邊在低組別聯賽打滾。傷患接二連三，26歲掛靴重返皇馬，由青年軍一路升至主帥迪保斯基副手。

二度離開皇馬，執教生涯初期並不順利，直到2001年名帥阿拉干尼斯等拒絕接替古柏，「執四攤」當上華倫西亞教頭，打破皇馬、巴塞壟斷兩度拿下西甲錦標，順手贏埋歐洲足協盃（歐霸前身）冠軍。他與摩連奴那年頭成為最矚目兩大少帥，一時瑜亮。

侯利亞離任，利物浦主帥之位二揀一，前紅軍中場梅菲（Danny Murphy）早前爆料說，「摩連奴非常渴望得到這份工，球會最終選擇賓尼迪斯，令他很失望」。兩大名帥總是針鋒相對，不知跟摩佬當年見工失敗有沒有關係。

無論球場內外，摩連奴與賓尼迪斯總是針鋒相對，或與後者當日登上利物浦主帥之位有關。（Getty Images）

即使未能為利物浦贏得英超聯賽冠軍，賓尼迪斯在劣勢下為紅軍帶來歐聯冠軍和令球隊重現強隊本色，足以令他在晏菲路名留青史。（Getty Images）

總之第一季領軍已帶領連查奧爾（Djimi Traoré）也能打正選的紅軍闖入歐聯決賽，面對雷哥斯達也要打後備的AC米蘭，半場落後3：0，關鍵的半場team talk，他沒多苛責，面對一眾垂頭喪氣的球員只說：「我們沒什麼可以輸。如果我們能放鬆點，便能取得入球，入到第一球便有機會。」

曾經是冷冰冰的戰術大師，利物浦和紐卡素球迷的熱情，讓他融化了。（Getty Images）

2004/05歐聯決賽，半場利物浦落後0：3，賓帥的半場Team Talk：

我們要戰鬥，這是我們虧欠球迷的，不要低下頭，我們是利物浦，不要忘記，你們為利物浦而戰。為了支持者，你一定要抬起頭來，如果你頭耷耷便不配當利物浦球員。我們這麼努力、擊敗那麼多好球隊才能來到這裏，在這45分鐘豁出去吧。如果能入球，我們仍有機會。如果你相信我們能做到，我們便能做到。給自己一個機會去做英雄吧。

把第五座「大耳盃」帶回利物浦，賓尼迪斯為紅軍歐戰添上傳奇一頁。（Getty Images）

You'll Never Walk Alone

下半場球員再度出場，果然聽到球迷高唱《You’ll Never Walk Alone》，無不精神一振，奇蹟追平再封王，一切已是歷史。即使往後跟英超冠軍還是擦身而過，Rafa在紅軍球迷心目中永遠擁有一個特別位置。

他之後接替摩連奴當上國際米蘭主帥，又在葡萄牙人帶領過的車路士和皇馬出任教頭。即使僅為暫代角色，藍軍球迷不喜歡他；第三度回到馬德里，也不能如魚得水。拿坡里好一點，球迷也熱情，始終仍欠一點什麼的。

賓帥曾任車路士暫代領隊，藍軍球迷對他冷嘲熱諷，利物浦球迷忍不住代他發聲：「車路士不配擁有Rafa」。（Getty Images）

利物浦的6年

作為一名土生土長的西班牙人，如果他撫心自問：「何處是吾家？」答案昭然若揭：利物浦。

曾經，他是冷冰冰的戰術大師。跟謝拉特的關係「相敬如冰」，一度把神奇隊長推到離隊邊緣。日以繼夜想盡辦法構思破敵戰術，爭取勝利，他不像高普般跟球員「攬頭攬頸」，謝拉特在自傳中直言Rafa「由始至終也不喜歡他」。兩人最終以專業態度完成工作，這個工作狂卻早已融入利物浦的血液裏。

賓尼迪斯與謝拉特關係平平，一度令「神奇隊長」萌生去意，他至今堅持：「賓尼迪斯一直不喜歡我。」（Getty Images）

希斯堡慘劇，是紅軍永恆的痛，身為主帥的時候，悼念活動自然年年出席，離隊不久，他捐出9.6萬英鎊予支援96個受害者家屬的組織，離任8年，他依然為事件發聲。

賓尼迪斯當年與謝拉特、加歷查和托利斯等一隊球員，出席希斯堡慘劇的痛悼念活動。（Getty Images）

即使已是紐卡素主帥，時值4月，2016/17球季英冠作客錫周三前，特別帶着花圈到希斯堡球場正門附近的紀念碑悼念，之後才又領軍回到球場。

2016/17球季帶領紐卡素在英冠作客錫周三前，特別帶着花圈到希斯堡球場正門附近的紀念碑悼念。（紐卡素Twitter）

木獨大叔的激情

他的理智與冰冷，早已被球迷的熱情融化。當車路士暫代領隊期間遭藍軍球迷冷嘲熱諷，他帶隊回到晏菲路聽着紅軍球迷為他送上的橫額、歡呼和歌聲，點滴在心頭。

「我的家人仍住在利物浦，兩名女兒在那兒長大，朋友也在當地，那真的是她們的城市。」接任紐卡素主帥時他說得坦白，「利物浦與紐卡素距離相對較接近是其中一個原因。」

「當我在拿不勒斯或馬德里工作時，情況便有點複雜。而且我喜歡紐卡素的氛圍──跟利物浦相似，球迷明白你所花的心機和工作。」即使外表木獨，賓尼迪斯心思細膩澄明，「在這些地方，人們為他們的球會而活。球迷會為球會付出所有，他們也要求球員在場內奉獻一切。」

重返晏菲路，無論帶領的是什麼球隊，賓尼迪斯總是大受歡迎。他年前跟已離隊的盧卡斯利華親切問候。（Getty Images）

同甘共苦

在利物浦那6年，歷盡捧歐聯、足總盃的喜悅，失落英超、06/07歐聯決賽的失望，2007年美國商人Tom Hicks和George Gillett入主晏菲路，「先賣後買」的球員買賣策略，一連串錯誤的商業決定，把賓尼迪斯的工作變得極度困難，他甚至公開批評班主。最終他在2010年6月因戰績不濟離任，後來我們才知道：Tom Hicks和George Gillett令利物浦債台高築，只差一天便要宣布破產，幸得另一美國財團Fenway Sports Group在2010年10月及時出手收購，才避過一劫。

他在利物浦球迷心目中的地位並非偶然，與其說是那兩個獎盃，更大程度是他在逆境中與球隊一起同甘共苦經歷難關，即使最終未能相守到最後。

利物浦球迷與賓尼迪斯曾同甘共苦，一切盡在不言中。（Getty Images）

利物浦球迷已將賓尼迪斯與一眾紅軍傳奇領隊並列。（Getty Images）

紐卡素奇蹟之男

在紐卡素，難度更大，他仍是老樣子。失色多年的東北部勁旅，一個非常孤寒的班主Mike Ashley，賓尼迪斯扭盡六壬為球隊轉乾坤，成功帶領球隊重返英超、上季奇蹟以第十位完成賽季，識貨的喜鵲球迷當然知道誰功勞最大，對他推崇備至，他對紐卡素的熱愛亦與日俱增。

賓尼迪斯的勤奮實幹，與工人城市特別投契。（Getty Images）

「跟利物浦一樣，紐卡素是一個工人之城，因此球隊必須體現一種意志：工作便是一切。」身為酒店經理的兒子，賓尼迪斯願意跟球會、球迷一起同甘共苦，這點對生於富裕家庭的摩連奴而言，也許會難以理解吧。

無奈球隊班底確實疲弱，今季運氣、發揮都差一點點，喜鵲只能在下游苦苦掙扎。今次這位逆流大叔與紐卡素能否有一個美滿結局，除卻幸運之神，還要視乎會否有買家及時出手打救。

熱情的紐卡素球迷令賓尼迪斯鼓足幹勁。（Getty Images）

後記 利迷：「Rafa，我永遠愛你！」

英超第24輪賽事曼城作客紐卡素，開賽24秒阿古路即為藍月亮先開紀錄。強弱懸殊的比賽，大家以為喜鵲又要大敗一場了。怎料他們一路穩守，下半場更連入兩球2：1反勝。賽後賓尼迪斯一貫淡然，讚揚球隊所有球員表現出色。

曼城落後利物浦4分，今仗紐卡素「幫助」令他們一分未得，變相令紅軍今晚深夜對李斯特城一仗如能全取3分，榜首領先優勢將可擴大至7分，利物浦球迷對此反應極大，不少甚至揚言「Rafa，我永遠愛你」，也有人指那是賓尼迪斯對利物浦「餘情未了」的證明，非常搞笑。其實賓帥與利物浦之間，一切早已盡在不言中罷。

高普與賓尼迪斯惺惺相惜，不時有說有笑。（Getty Images）

經過利物浦和謝拉特一役，賓尼迪斯已由冷酷大叔進化為熱情大叔。高普式「愛的抱抱」他在紐卡素也有用上。（Getty Images）

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英超第24輪賽程